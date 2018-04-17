Жанр: фантастика, триллер, приключения
Год: 2018
Страна: Франция, Канада
Режиссер: Дэниэл Роби
Сценарий: Гийом Леман, Джимми Бемон, Матье Делозье
Оператор: Пьер-Ив Бастард
Кто снимался в фильме «Дыши во мгле»: Ромен Дюрис, Ольга Куриленко, Фантина Ардуин, Мишель Робен, Анна Гейлор, Эрья Малатье, Алексис Маненти, Морис Антони, Робин Бард Сюжет фильма «Дыши во мгле» Париж окутывает странная мгла. Туман, возникший после неожиданного землетрясения, мгновенно убивает все живое. Немногие выжившие люди спасаются на верхних этажах зданий. Среди них семья: супруги Анна и Мэттью и их 11-летняя дочь, страдающая от неизлечимой болезни и живущая в стерильном боксе. Запасы еды и воды на исходе. Поэтому рано или поздно, но им придется спуститься в туман, чтобы спасти своего ребенка. Интересные факты о фильме «Дыши во мгле»:
Для канадского режиссера Даниэля Роби этот фильм стал европейским дебютом. Съемки картины проходили в городе Сент-Уан-л’Омон. Несмотря на то, что снимался фильм не в Париже, целью режиссера было воссоздать на экране французскую столицу, чтобы заставить ее жителей думать, что показанное в фильме может действительно произойти с ними. Актер Ромен Дюрис при подготовке к роли занимался боксом и совершал пробежки с противогазом для развития выносливости. Актриса украинского происхождения, давно живущая во Франции, Ольга Куриленко часто снимается в международных кинопроектах, но, в основном, играет роли на английском языке, поэтом с особой радостью согласилась на роль на уже родном для себя французском языке.
Трейлер фильма «Дыши во мгле»: https://www.youtube.com/watch?v=iZQKahO3HJM Кадры из фильма «Дыши во мгле»:
Кадр из фильма «Дыши во мгле»
Кадр из фильма «Дыши во мгле»
Кадр из фильма «Дыши во мгле»
Кадр из фильма «Дыши во мгле»
Кадр из фильма «Дыши во мгле»