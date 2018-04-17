«Дыши во мгле»

Жанр: фантастика, триллер, приключения

Год: 2018

Страна: Франция, Канада

Режиссер: Дэниэл Роби

Сценарий: Гийом Леман, Джимми Бемон, Матье Делозье

Оператор: Пьер-Ив Бастард

Для канадского режиссера Даниэля Роби этот фильм стал европейским дебютом. Съемки картины проходили в городе Сент-Уан-л’Омон. Несмотря на то, что снимался фильм не в Париже, целью режиссера было воссоздать на экране французскую столицу, чтобы заставить ее жителей думать, что показанное в фильме может действительно произойти с ними. Актер Ромен Дюрис при подготовке к роли занимался боксом и совершал пробежки с противогазом для развития выносливости. Актриса украинского происхождения, давно живущая во Франции, Ольга Куриленко часто снимается в международных кинопроектах, но, в основном, играет роли на английском языке, поэтом с особой радостью согласилась на роль на уже родном для себя французском языке.

Трейлер фильма «Дыши во мгле»: https://www.youtube.com/watch?v=iZQKahO3HJM Кадры из фильма «Дыши во мгле»:

Кадр из фильма «Дыши во мгле»

Кадр из фильма «Дыши во мгле»

Кадр из фильма «Дыши во мгле»

Кадр из фильма «Дыши во мгле»

Кадр из фильма «Дыши во мгле»