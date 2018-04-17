Также театр приглашает на пресс-показ 17 апреля журналистов телевидения, радио и агентств. Французский писатель, драматург и сценарист Робер Тома написал пьесу «Ловушка для наследника» в 1960 году, и она сразу же завоевала всенародную любовь.
В своё время даже Альфред Хичкок желал получить права на её экранизацию. Это классический детектив с захватывающим, напряженным сюжетом с неожиданными поворотами, приковывающий к себе зрительское внимания до самого финала. Главная загадка пьесы традиционна для детектива: это исчезновение человека, которое и придётся расследовать сыщику в отсутствие любых доказательств, полагаясь исключительно на профессиональную интуицию и знание преступной психологии.
Автор также известен пьесами «Попугаиха и цыплёнок» (в 1982 году Аллой Суриковой по пьесе снят фильм «Ищите женщину» с Софико Чиаурели и Леонидом Куравлёвым в главных ролях), «8 женщин» (1958 год, экранизирована в 2002 Франсуа Озоном, в главных ролях Катрин Денёв, Изабель Юппер, Фани Ардан, Эммануэль Беар и др.). В ролях: Алексей Комашко, Алёна Лаптева, Сергей Сосновский, Яна Сексте, Максим Сачков и Никита Уфимцев.