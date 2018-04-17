Ещё
Премьера! Спектакль по нашумевшей пьесе — уже скоро в театре Табакова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Премьера! Спектакль по нашумевшей пьесе — уже скоро в театре Табакова 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Также театр приглашает на пресс-показ 17 апреля журналистов телевидения, радио и агентств. Французский писатель, драматург и сценарист Робер Тома написал пьесу «Ловушка для наследника» в 1960 году, и она сразу же завоевала всенародную любовь.
В своё время даже Альфред Хичкок желал получить права на её экранизацию. Это классический детектив с захватывающим, напряженным сюжетом с неожиданными поворотами, приковывающий к себе зрительское внимания до самого финала. Главная загадка пьесы традиционна для детектива: это исчезновение человека, которое и придётся расследовать сыщику в отсутствие любых доказательств, полагаясь исключительно на профессиональную интуицию и знание преступной психологии.
Автор также известен пьесами «Попугаиха и цыплёнок» (в 1982 году Аллой Суриковой по пьесе снят фильм «Ищите женщину» с Софико Чиаурели и Леонидом Куравлёвым в главных ролях), «8 женщин» (1958 год, экранизирована в 2002 Франсуа Озоном, в главных ролях Катрин Денёв, Изабель Юппер, Фани Ардан, Эммануэль Беар и др.). В ролях: Алексей Комашко, Алёна Лаптева, Сергей Сосновский, Яна Сексте, Максим Сачков и Никита Уфимцев.
Ревизор.ru: последние новости
В Московском Доме кино пройдет вечер памяти актера Алексея Петренко Яна Троянова и Василий Сигарев: "Мы не шизуем на бабле" Объявлены самые ожидаемые кинопремьеры весны и лета
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало со звездами «Аншлага»13
Что стало с популярными группами и певцами 90-х21
Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя8
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
Тест: угадайте актеров русского происхождения
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение