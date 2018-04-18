Ещё
«Табакерка» выпустила вторую премьеру без Олега Табакова
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Табакерка» выпустила вторую премьеру без Олега Табакова 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Московском театре-студии Олега Табакова в среду вышла вторая после кончины его основателя премьера — детектив «Ловушка для наследника» по пьесе Робера Тома, сообщили в пресс-службе театра.
Спектакль поставил режиссер Николай Дручек. Премьера состоялась на новой Сцене на Сухаревской.
Робер Тома написал всего четыре пьесы, но судьба каждой сложилась удачно — их ставили и ставят в театре, а также снимают фильмы. Самая первая «8 женщин», написанная автором в 1958 году, шла во многих российских театрах, а в 2002 была экранизирована Франсуа Азоном. В фильме режиссер снял знаменитых французских звезд — Катрин Денев, Изабель Юппер, Фанни Ардан.
"Ловушка для наследника" — классический детектив, в котором сыщик выясняет, куда исчезла молодая богатая жена главного героя. В спектакле заняты Алексей Комашко, Иван Шибанов, Алена Лаптева, Сергей Сосновский, Яна Сексте, Максим Сачков, Никита Уфимцев.
Возглавлявший МХТ и «Табакерку» народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. Новым художественным руководителем «Табакерки» стал Владимир Машков, он приступит к своим обязанностям 23 апреля.
РИА Новости: последние новости
Фредерик Бегбедер сыграет в российской комедии "Элефант" Итальянский режиссер Озпетек рассказал об идее фильма, открывающего ММКФ Леа Сейду и Кристен Стюарт вошли в жюри Каннского фестиваля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 ляпов в новом мультфильме «Простоквашино»2
Секс по-настоящему в кино32
Что стало с экс-участниками «Дома-2»8
Три великие бабушки советского кино
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение