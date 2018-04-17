Марк Хэмилл примет участие в финале 11 сезона «Теории большого взрыва» 

Кого сыграет актёр, пока не известно.
10 мая в эфир выйдет заключительная серия 11 сезона сериала «Теория большого взрыва», которая будет посвящена свадьбе Шелдона и Эми. В съёмках примут участие несколько гостей среди которых будет Марк Хэмилл.
Пока не ясно, сыграет ли Хэмилл какую-то роль или появится в образе самого себя. Редакция The Hollywood Reporter предполагает, что второй вариант вполне возможен, если принять во внимание любовь Шелдона к «Звёздным войнам».
Помимо Хэмилла, в серии появятся такие актёры, как Кэти Бэйтс («Два с половиной человека»), Джерри О’Коннелл в роли брата Шелдона, а также комедиант и иллюзионист Теллер. Кроме того, в финальном эпизоде примут участие актёры «Теории большого взрыва» Джон Росс Боуи (Барри Крипке), Уил Уитон и Лори Меткалф (мать Шелдона).
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