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В финале «Теории большого взрыва» встретятся Марк Хэмилл и Кэти Бэйтс
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В финале «Теории большого взрыва» встретятся Марк Хэмилл и Кэти Бэйтс 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Канал CBS опубликовал список приглашённых звёзд, которые появятся в финальном эпизоде сериала «Теория большого взрыва». И, судя по их количеству, нас ждёт массовое мероприятие. Логично предположить, что поводом общего сбора станет свадьба двух главных героев.
На экран вернутся Лори Меткалф (мама Шелдона), Кортни Хенггелер (сестра-близнец Шелдона) и Уилл Уитон. Лорен Лэпкус («Оранжевый — хит сезона») на днях «поступит» на работу в магазин комиксов и, возможно, станет новой девушкой Раджа. Также мы познакомимся с братом Шелдона, его сыграет Джерри О’Коннелл («Миллиарды»).
Впервые в сериале сыграют лауреат премии «Оскар» Кэти Бэйтс («Мизери») и Марк Хэмилл, он же джедай Люк Скайуокер. Их роли никак не обозначены, вероятно, они появятся в традиционных камео.
Завершающий эпизод одиннадцатого сезона «Теории большого взрыва» выйдет на экраны 10 мая.
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