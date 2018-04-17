В Сети появился новый трейлер к фильму «Т-34» 

Новый трейлер к военно-приключенческой экшн-драме Алексея Сидорова «Т-34» появился в Сети. В центре сюжета противостояние двух танкистов — вчерашнего курсанта Ивушкина (его играет Александр Петров) и немецкого аса Ягера (Винценц Кифер).
События происходят во время Великой Отечественной войны — в 1941-1944 годах. На легендарной «тридцатьчетверке» Ивушкин бросает вызов Ягеру и его «пантерам». Кроме битв — не на жизнь, а на смерть, зрителей ждет напряженная психологическая схватка героев.
В картине вместе с Александром Петровым и Винценцом Кифером играют Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Петр Скворцов, Семен Трескунов, Артем Быстров, Микаэл Джанибекян.
Фильм выходит на экраны 27 декабря 2018 года.