В Сети появился новый трейлер к фильму «Т-34»

События происходят во время Великой Отечественной войны — в 1941-1944 годах. На легендарной «тридцатьчетверке» Ивушкин бросает вызов Ягеру и его «пантерам». Кроме битв — не на жизнь, а на смерть, зрителей ждет напряженная психологическая схватка героев.

Фильм выходит на экраны 27 декабря 2018 года.