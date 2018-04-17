Секс по-настоящему в кино 

1/14 Многие были удивлены, как режиссеру Тинто Брассу удалось заманить в откровенный фильм "Калигула" таких актеров, как Малкольм МакДауэлл, Питер О’Тул, Хелен Миррен. Оказалось, картина не задумывалась Брассом как порнографическая. Он собирался снять историческое кино о кровавом римском императоре, а секс в ней был симуляцией. Фото: Кадр из фильма "Калигула", 1979

2/14 Но после того, как спонсоры уволили Брасса из-за разногласий, один из них, издатель эротического журнала "Пентхаус" Боб Гуччионе, сам сел в режиссерское кресло и доснял несколько минут реального секса. Статус "взрослого кино" позволил прокатчикам увеличить цену на билеты. Фото: Кадр из фильма "Калигула"

3/14 Фильм "Интим" театрального режиссера Патриса Шеро, скорее, запомнился зрителям не натуральными сценами секса двух главных героев, а их отталкивающим характером: неидеальные фигуры, волосатые ноги, прыщи, отсутствие грима. Фото: Кадр из фильма "Интим", 2000

4/14 Все это в совокупности с нестыковками сюжета почему-то не помешало фильму взять на конкурсе в Берлине "Золотого медведя" и получить премию "Голубой ангел" за лучший европейский фильм. Кроме того, минет крупным планом в исполнении новозеландки Керри Фокс до сих пор считается одной из самых обсуждаемых сцен в подобных фильмах. Фото: Кадр из фильма "Интим"

5/14 Режиссер Ларри Кларк снял фильм "Кен Парк" про подростков, в котором заставил своих героев заниматься на камеру маструбацией и групповым сексом, и показал все это крупным планом. Картина вызвала неоднозначную реакцию в обществе, кроме того, ее запретили в Белоруссии, Канаде, Норвегии и Австралии. Фото: Кадр из фильма "Кен Парк", 2002

6/14 Как ни уверял режиссер, что всем участникам проекта на момент съемок по 18 лет и они могут сниматься в любом порно, если захотят, это мало что изменило в глазах большей части консервативного общества. Фото: Кадр из фильма "Кен Парк"

7/14 Фильм "Бурый кролик" режиссера и исполнителя главной роли по совместительству Винсента Галло с Хлои Севиньи получил настолько разгромную рецензию в Каннах, что Винсент даже пообещал бросить режиссерскую карьеру. На момент съемок Севиньи и Галло были любовниками, поэтому минет в исполнении Хлои можно по праву считать домашним порно. Фото: Кадр из фильма "Бурый кролик", 2003

8/14 Карьера Севиньи после этой скандальной сцены пошла на спад, хотя актриса подавала большие надежды, – следующие лет 10 она только и делала, что оправдывалась, что зря доверилась обещаниям режиссера снять эротический хит. Фото: Кадр из фильма "Бурый кролик"

9/14 В картине "9 песен" показана сексуальная жизнь ученого Мэтта, исследующего Антарктиду, и студентки Лизы из Лондона, встреча которых произошла на рок-концерте. В фильме есть фрагменты настоящих концертных номеров рок-исполнителей, которые чередуются с откровенными сценами секса. Фото: Кадр из фильма "9 песен", 2004

10/14 Несмотря на то, что все сексуальные сцены снимались после репетиций, критики сошлись во мнении, что секс вышел "неаппетитным" и не спас очень слабый сюжет. Фото: Кадр из фильма "9 песен"

11/14 В ромкоме о нью-йоркском клубе любителей секса режиссер Джон Кэмерон Митчелл показал весь спектр сексуальных удовольствий, начиная от мастурбации и группового секса до, неожидано, аутофелляции. Фото: Кадры из фильма "Клуб Shortbus", 2006

12/14 Митчелл отсмотрел несколько сотен видеозаявок, прежде чем нашел достаточно раскрепощенных ребят. Для того, чтобы актеры чувствовали себя более комфортно, он и оператор работали обнаженными во время съемок сексуальных сцен. Фото: Кадр из фильма "Клуб Shortbus"

13/14 "Любовь" режиссера Гаспара Ноэ снята в формате 3D, что обеспечивает эффект присутствия, и поэтому картина несколько выделяется среди подобных фильмов. Но сами сцены реального секса примечательными назвать нельзя, в них нет ничего такого, чего не было показано в предыдущих фильмах. Фото: Кадр из фильма "Любовь", 2015