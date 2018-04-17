Секс по-настоящему в кино 

Некоторые режиссеры хотят, чтобы в их фильмах все было натуралистично. И называют это искусством.
1/14 Многие были удивлены, как режиссеру Тинто Брассу удалось заманить в откровенный фильм "Калигула" таких актеров, как Малкольм МакДауэлл, Питер О’Тул, Хелен Миррен. Оказалось, картина не задумывалась Брассом как порнографическая. Он собирался снять историческое кино о кровавом римском императоре, а секс в ней был симуляцией.
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Кадр из фильма "Калигула", 1979
2/14 Но после того, как спонсоры уволили Брасса из-за разногласий, один из них, издатель эротического журнала "Пентхаус" Боб Гуччионе, сам сел в режиссерское кресло и доснял несколько минут реального секса. Статус "взрослого кино" позволил прокатчикам увеличить цену на билеты.
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Кадр из фильма "Калигула"
3/14 Фильм "Интим" театрального режиссера Патриса Шеро, скорее, запомнился зрителям не натуральными сценами секса двух главных героев, а их отталкивающим характером: неидеальные фигуры, волосатые ноги, прыщи, отсутствие грима.
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Кадр из фильма "Интим", 2000
4/14 Все это в совокупности с нестыковками сюжета почему-то не помешало фильму взять на конкурсе в Берлине "Золотого медведя" и получить премию "Голубой ангел" за лучший европейский фильм. Кроме того, минет крупным планом в исполнении новозеландки Керри Фокс до сих пор считается одной из самых обсуждаемых сцен в подобных фильмах.
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Кадр из фильма "Интим"
5/14 Режиссер Ларри Кларк снял фильм "Кен Парк" про подростков, в котором заставил своих героев заниматься на камеру маструбацией и групповым сексом, и показал все это крупным планом. Картина вызвала неоднозначную реакцию в обществе, кроме того, ее запретили в Белоруссии, Канаде, Норвегии и Австралии.
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Кадр из фильма "Кен Парк", 2002
6/14 Как ни уверял режиссер, что всем участникам проекта на момент съемок по 18 лет и они могут сниматься в любом порно, если захотят, это мало что изменило в глазах большей части консервативного общества.
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Кадр из фильма "Кен Парк"
7/14 Фильм "Бурый кролик" режиссера и исполнителя главной роли по совместительству Винсента Галло с Хлои Севиньи получил настолько разгромную рецензию в Каннах, что Винсент даже пообещал бросить режиссерскую карьеру. На момент съемок Севиньи и Галло были любовниками, поэтому минет в исполнении Хлои можно по праву считать домашним порно.
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Кадр из фильма "Бурый кролик", 2003
8/14 Карьера Севиньи после этой скандальной сцены пошла на спад, хотя актриса подавала большие надежды, – следующие лет 10 она только и делала, что оправдывалась, что зря доверилась обещаниям режиссера снять эротический хит.
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Кадр из фильма "Бурый кролик"
9/14 В картине "9 песен" показана сексуальная жизнь ученого Мэтта, исследующего Антарктиду, и студентки Лизы из Лондона, встреча которых произошла на рок-концерте. В фильме есть фрагменты настоящих концертных номеров рок-исполнителей, которые чередуются с откровенными сценами секса.
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Кадр из фильма "9 песен", 2004
10/14 Несмотря на то, что все сексуальные сцены снимались после репетиций, критики сошлись во мнении, что секс вышел "неаппетитным" и не спас очень слабый сюжет.
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Кадр из фильма "9 песен"
11/14 В ромкоме о нью-йоркском клубе любителей секса режиссер Джон Кэмерон Митчелл показал весь спектр сексуальных удовольствий, начиная от мастурбации и группового секса до, неожидано, аутофелляции.
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Кадры из фильма "Клуб Shortbus", 2006
12/14 Митчелл отсмотрел несколько сотен видеозаявок, прежде чем нашел достаточно раскрепощенных ребят. Для того, чтобы актеры чувствовали себя более комфортно, он и оператор работали обнаженными во время съемок сексуальных сцен.
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Кадр из фильма "Клуб Shortbus"
13/14 "Любовь" режиссера Гаспара Ноэ снята в формате 3D, что обеспечивает эффект присутствия, и поэтому картина несколько выделяется среди подобных фильмов. Но сами сцены реального секса примечательными назвать нельзя, в них нет ничего такого, чего не было показано в предыдущих фильмах.
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Кадр из фильма "Любовь", 2015
14/14 Интересно, что с актрисами Аоми Муйок и Кларой Кристин режиссер познакомился на вечеринке. Он снял их на камеру в мобильном телефоне, чтобы посмотреть, хорошо ли они будут выглядеть в кадре.
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Кадр из фильма "Любовь"
Актеры и актрисы считаются настоящими профессионалами, если могут сыграть все, что угодно. Один режиссер хочет, чтобы красавица-актриса потолстела и сыграла психопатку, второй требует, чтобы вегетарианец поедал мясо с кровью для максимальной правдоподобности, а третий просит самостоятельно станцевать стриптиз и раздеться, не стесняясь зрителя и всю съемочную группу. Те же звезды, которые готовы на камеру заниматься сексом с партнером по фильму, относятся к отдельной категории профессионалов!
Про некоторых известных актеров и актрис часто говорят, что их эротические сцены слишком правдоподобны и, вроде, причина этому — реальный секс в кадре. На самом же деле сами знаменитости эту информацию не подтверждают.
Долгое время, такие слухи преследовали талантливую актрису Холли Берри и скандального, но не менее талантливого актера Билли Боба Торнтона. Их сцена секса из фильма "Бал монстров" выглядела настолько "сырой" и разнузданной, что многие до сих пор считают ее реальной, хотя сами звезды это опровергли.
То же самое рассказывали про героев "Нимфоманки" Ларса фон Триера. Масла в огонь подлил исполнитель главной роли Шайя Лабаф, который в нескольких интервью утверждал, что именно его половой орган показывают во весь экран в одной очень подробной секс-сцене. Однако продюсер фильма Кристина Вест опровергла эти истории, выступив со следующим комментарием: "Сначала мы сняли актеров, изображавших секс, а затем сняли реальный секс с участием дублеров и совместили две картинки цифровым способом".