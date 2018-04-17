Обратная сторона профессии: сценарист

Как вы пришли к тому, чтобы заниматься сценарным мастерством?

Я учился в Университете Натальи Нестеровой на факультете режиссуры, и для учебы приходилось писать сценарии. В какой-то момент я понял, что я куда больше востребован как сценарист, чем как режиссер. Самое смешное, что я с детства терпеть не мог это дело — писать. До сих пор помню: я во втором классе, мне дали домашнее задание — переписать пару строчек из учебника. Я сидел над ними битый час с ощущением, что это какой-то бесконечный текст. Если бы тогда мне кто-то сказал, что я буду писать профессионально, я бы ужаснулся. Я до сих пор не получаю особых эмоций от самого процесса написания. Доставляет удовольствие тот факт, что мой текст кому-то нравится. Когда сценарий хорошо экранизируют, когда он нравится зрителям, когда получаешь обратную связь от публики — вот это удовольствие, это те самые эмоции, которые помогают писать дальше.

А как вы пробились на экран?

Вообще российский кинорынок довольно маленький, все друг друга знают. Я начинал с того, что делал за небольшие деньги ограниченную часть сценарной работы — правил диалоги для разнокалиберных сериалов. Потом стал полноценным автором для «Моей прекрасной няни» — помните, был такой сериал? И вот так постепенно дошёл до того, что начал писать сценарии к полнометражным фильмам.

Самый сложный шаг для начинающего сценариста, который хочет продвинуть свой сценарий, — это поиск хорошего продюсера. Имеет смысл пользоваться всеми возможностями: ходить на профессиональные тусовки, поддерживать контакты в соцсетях, участвовать в так называемых питчингах — конкурсах, которые устраивают теле— и кинокомпании. Например, в начале апреля открытый питчинг сценариев запустил холдинг «СТС Медиа». До конца месяца любой желающий может отправить свои работы по направлениям «Игровой сериал», «Анимационный фильм», «Полнометражный игровой фильм», «Полнометражный информационный фильм» и «Трансмедийный проект». Сценарии пройдут несколько этапов отбора, а победители конкурса встретятся с продюсерами и получат шанс экранизировать свою работу. Это хорошая возможность для начинающих авторов, которые не знают, как реализовать свои киноидеи.

Вообще, я считаю, что сначала всегда должна идти практика, а уже потом — теория. Классическую драматургию, которая преподается в вузах, хорошо постигать тогда, когда что-то попробовал написать и уже споткнулся на собственных ошибках. Поэтому сначала нужно писать, а уже потом, в процессе, изучать теорию.

Сценарист — это прибыльная профессия? Можно ли, написав один хороший сценарий, полгода не работать?

Наверное, можно. Если честно, я не пробовал: если хочется работать, то зачем целых полгода бездельничать? Но вообще все зависит от степени известности автора. Начинающим сложнее: когда ты только начинаешь работать сценаристом, ты похож на строителя, которого приглашают рыть яму, а потом думают, заплатить ему или нет. Сначала ты пишешь, а потом продюсер принимает решение, хороший сценарий или плохой. Естественно, начинающие авторы не получают такие гонорары, как авторы известные, с несколькими успешными фильмами в портфолио. Но у всех есть шанс стать успешным, если не лениться, учиться и тренироваться.

Каких-то конкретных ставок у сценаристов нет: стоимость сценария зависит от человека, который его пишет, а не от количества букв. Она обговаривается на этапе заключения договора и потом, как правило, не меняется — независимо от того, сколько денег фильм собрал в прокате. На Западе работает другая схема: там сценарист куда чаще, чем в России, получает процент от проката.

Может ли российский сценарист успешно переключиться на зарубежный рынок, чтобы его работу купили на Западе?

Для нас тут верна пословица «где родился, там и пригодился»: написать качественный сценарий на неродном языке практически невозможно, если только вы не владеете, скажем, английским на уровне носителя. Можно, конечно, писать на русском и отдавать на перевод, но это сильно усложняет логистику, да и автора становится уже два. Вы только представьте: сначала нужно перевести сценарий, потом переводить многочисленные правки, потом дорабатывать на русском, потом снова переводить на английский. Другое дело — продажа идей и кооперация. Тут мы все дальше продвигаемся на иностранные рынки.

Какие жанры сейчас наиболее востребованы?

Есть, конечно, мода на определенные жанры. Несколько лет назад были очень популярны фильмы про Великую Отечественную войну, потом про спорт, сейчас хоррор становится востребован. Но, я думаю, зритель идет в кино скорее не на определенный жанр, а на качественный фильм. Так что сценаристу не стоит ориентироваться на «модные» направления. Угадывать сиюминутное настроение — бесполезное дело еще и потому, что производственный цикл кино очень долгий. Пройдет год или полтора с момента написания сценария, а то и больше, прежде чем фильм снимут и он выйдет в прокат.

Важно ли вам как сценаристу, что говорят о вашем детище публика и критики?

Безусловно. Я стараюсь читать и профессиональную критику, и отзывы обычных зрителей. Но здесь важно помнить, что эти мнения всегда субъективны. Я иногда соглашаюсь с высказанными замечаниями, но бывает, что критик ставит себя на место продюсеров, сценаристов, режиссеров и буквально расписывает свою версию того, как должно было быть снято то или иное кино. Для меня это плохой критик. В таком случае нужно самому становиться продюсером, сценаристом, режиссером и самостоятельно делать фильмы, а не критиковать других. К сожалению (а может, и к счастью) необходимость в профессиональной критике в современном мире постепенно сходит на нет. Становятся доступны куда более быстрые и понятные инструменты, позволяющие оценить качество фильмов. Это, в свою очередь, приводит к появлению некого ощущения «безответственности» у тех, кто профессионально оценивают фильмы. Зачастую, это и не оценка вовсе, а самовыражение. Демонстрация читателю «насмотренности» и превосходства собственного интеллекта, не позволяющая хорошо оценить «слишком простые» с точки зрения критика фильмы. Это, конечно, не касается нескольких действительно выдающихся критиков (которые и не критики вовсе, а, скорее просветители).