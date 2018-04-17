Любимые фильмы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука

Какое кино смотрит полузащитник «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук ? Гадать не надо: он сам всё рассказал.

Наши коллеги из «Афиши» обратились к полузащитнику «Локомотива» Антону Миранчуку с необычной просьбой. Они не стали спрашивать у «железнодорожника», когда его клуб оформит титул в чемпионате России или сможет ли выйти хотя бы из группы сборная России на чемпионате мира. Нет — коллеги попросили Антона назвать 10 его любимых фильмов. Ниже — подборка от Миранчука и краткое описание каждой из картин.

Агент ЦРУ на пенсии работает продавцом и читает книжки, зализывая раны прошлого. Однако он решает выйти из тени, чтобы спасти юную проститутку, которую жестоко насилует русская мафия во главе с олигархом Пушкиным. Режиссёр «Тренировочного дня» позвал любимого Дензила Вашингтона на главную роль, несмотря на то что в оригинальном сериале персонаж был белым и седым.

Криминальная драма о негре-мафиози (Дензел Вашингтон) и честном полицейском ( Рассел Кроу ). Эпический размах, непридуманные герои, фантастически богатая фактура рубежа 60–70-х. Ридли Скотт явно собирался снять «Чёрное „Лицо со шрамом“, но у него что-то не получилось. Послевкусие от „Гангстера“ остаётся какое-то вегетарианское.

»Гладиатор» (Ридли Скотт)

Стареющий император Марк Аврелий решает сделать своим наследником верного полководца генерала Максимуса, одержавшего грандиозную победу в битве с германскими племенами. Сын императора Коммодус убивает отца и повелевает расправиться с Максимусом и его семьёй. Чудом избежав смерти, бывший генерал становится рабом-гладиатором по кличке Испанец. Снискав себе заслуженную славу в жестоких поединках, он с группой гладиаторов прибывает в Рим.

«Гнев» (Тони Скотт)

Депрессивный, угрюмый и чрезвычайно красивый боевик. Бывший церэушный убийца Кризи (Вашингтон) устраивается в богатую мексиканскую семью охранять светловолосую девочку (Фэннинг), которую вскоре похищают с целью выкупа. Кризи начинает мстить.

«Два ствола» (Бальтасар Кормакур)

Новый англоязычный фильм исландца Бальтазара Кормакура, в основе которого комикс про двух агентов разных спецслужб (Дензел Вашингтон и Марк Уолберг ), внедрённых в бандитские круги, но не подозревающих о реальных профессиях друг друга. По ходу фильма постепенно выясняется, что борьба с мафией на деле является подковёрной войной различных правительственных структур. По-хорошему бестолковая и весёлая попытка возродить традицию «Плохих парней» и другого кино про двух друзей с пушками.

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