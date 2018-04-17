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Звезда фильма «Вокзал для двоих» рассказала о пережитой клинической смерти
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Звезда фильма «Вокзал для двоих» рассказала о пережитой клинической смерти 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Советская и российская актриса Алла Будницкая известна широкому зрителю по ролям в таких фильмах, как «Безымянная звезда», «Гараж», «Женщина, которая поет», «Вокзал для двоих». Артистка прославилась не только своими ролями, но и кулинарным талантом — в тяжелые 90-е годы она пошла работать в ресторан, чтобы прокормить семью, а о ее вкусных пирожках слагали легенды даже за пределами России.
Судьбу Аллы трудно назвать простой — когда она была школьницей, ее родители развелись — актриса сильно переживала из-за того, что отец ушел из семьи. «Разрыв для меня был очень болезненный, я знала. что у папы кто-то появился, да и у мамы тоже. Потом папа вернулся к нам, слава Богу», — вспоминает актриса.
В студенческие годы она познакомилась со своим будущим мужем Александром Орловым. Супруг артистки стал успешным режиссером, который неоднократно снимал Аллу в своих фильмах. «Свадьба с Сашей прошла в моей комнате в коммуналке. Мы вместе почти 58 лет», — говорит Будницкая.
Когда артистке было 25 лет, она попала страшную аварию, которая едва не перечеркнула ее жизнь. «Какой-то пьяный, накуренный врезался в машине в меня, я разбила лицо, было очень тяжело, но все обошлось. Тогда я пережила четыре минуты клинической смерти — я побывала там. И там хорошо. Мне тогда делали операцию — внематочная беременность, извините за подробности, вот почему я не смогла иметь детей. Врачи били меня по щекам, мне было адски больно, но вдруг я оказалась в светлом коридоре и лечу и тут такая благодать! Словно проходит вся моя жизнь. Когда я очнулась — кричала, что хочу обратно», — рассказывает Алла. С тех пр, после страшной операции она так и не смогла родить.
Будницкая все же смогла познать радость материнства — она удочерила дочку своей близкой подруги Микаэллы Дроздовской — Дарью. «Однажды мы куда-то ехали, и она вдруг сказала мне: „Если со мной что-то случится — Дашку не бросай“. Вот и случилось. Дашка и так была мне как родная, я была ее крестной мамой. Когда случилась трагедия, она подошла ко мне и сказала, что ее мама умерла, и теперь я ее мама», — вспоминает Алла.
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