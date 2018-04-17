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Похищенная южнокорейская актриса скончалась на 93‐м году жизни на родине
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Похищенная южнокорейская актриса скончалась на 93‐м году жизни на родине 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Экспресс-газета
Знаменитая актриса Южной Кореи Чой Эун Хи, которую вывезли в Северную Корею в 70‐х годах прошлого века, ушла из жизни в 92 года на родине. Она была похищена вместе со своим мужем‐режиссером по приказу Ким Чен Ира, чтобы развивать в стране индустрию кино. Об этом сообщил портал eg.ru.
Сначала исчезла сама кинодива, а спустя несколько месяцев пропал и ее муж, известный тогда режиссер Шинь Сань Ок. Северная Корея отрицала свое участие в похищении, однако позже выяснилось, что Чой Эун Хи и ее мужа похитили по личной просьбе Ким Чен Ира. Супруги должны были развивать киноиндустрию в государстве, и им приказали снимать фильмы.
Некий бизнесмен из Гонконга предложил Чой открыть собственную киностудию. После деловой встречи с ним актриса очнулась на шикарной вилле в Северной Корее. На тот момент Чой была в разводе, но сохраняла хорошие отношения с бывшим мужем-режиссером. И, когда он отправился в Гонконг на ее поиски, его поймали и отправили к бывшей супруге.
Пара прожила в Северной Корее восемь лет. После этого им впервые разрешили отправиться в Вену для рекламы нового фильма. Там Чой и Шинь попросили убежища в посольстве США, а домой они смогли вернуться только спустя много лет. Режиссер Шинь Сань Ок скончался в 2006 году. Похороны Чой Эун Хи состоятся 19 апреля, в Сеуле.
Звезда Голливуда Анджелина Джоли попала в больницу, после того как ее нашли дома без сознания. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Медики рекомендовали Анджелине нормально питаться и меньше подвергать себя стрессу.
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