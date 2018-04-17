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Почти полторы сотни фильмов с тифлокомментариями собрали в онлайн-кинотеатре Останкина
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Почти полторы сотни фильмов с тифлокомментариями собрали в онлайн-кинотеатре Останкина 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
Онлайн— кинотеатр для просмотра фильмов с тифлокомментариями для слабовидящих и незрячих пользователей работает на базе общественной организации инвалидов по зрению «Свет» на Аргуновской улице. Сейчас в каталоге — 140 картин со звуковым сопровождением экранного действа.
— Онлайн-кинотеатр позволяет слабовидящим людям из разных уголков страны получить доступ к просмотру комментированных фильмов. В этом «кинотеатре» мы собираем не только наши фильмы, но и другие тифлоленты с просторов Интернета, — рассказала председатель организации Светлана Устимирова.
Кстати, кинотифлолаборатория «Свет» появилась пять лет назад. Команда из девяти человек составляет текст, описывая видеоряд фильма: внешность героев, действия, пейзажи. Фразы располагаются между репликами персонажей. Затем профессиональные актёры и дикторы записывают звуковую дорожку для сопровождения фильма. А в декабре минувшего года организация выиграла президентский грант для создания онлайн-кинотеатра. Доступ к нему откроется после регистрации на сайте svettiflo.ru, раздел «Кинотеатр». (иб)
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