Сказки с несчастливым концом: трагические судьбы юных актеров из любимых фильмов нашего детства

Они стали знаменитыми в юном возрасте, блестяще сыграв в киносказках, которые любили школьники всего Советского Союза. Но для многих детей-актеров детство так и осталось самым счастливым воспоминанием, а взрослая жизнь принесла разочарование, болезни, нищету и невостребованность. О том, на чью долю во взрослой жизни выпали самые тяжелые испытания, — в материале Teleprogramma.pro. Ян Пузыревский Маленького Яна Пузыревского мама водила в кино и в театр, а в 10 лет он попал в актерскую студию Вячеслава Спесивцева , где периодически отбирали детей для киносъемок. В 1984-м Пузыревский сыграл Принца в фильме «Осенний подарок фей», но особенно его прославила роль Кая в «Тайне Снежной Королевы». Талантливого и очень красивого юношу считали самым перспективным молодым актером страны.

После окончания «Щуки» Ян немного поиграл у Спесивцева, потом перешел в Театр на Таганке. Но в 90-е годы кино почти не снимали, а в театре платили копейки. Пузыревский пошел в бармены. Многие за стойкой узнавали артиста, и это было очень тяжело. Ян попросился назад в «Таганку», его взяли на должность режиссера, но молодому парню она была не по плечу. К рабочим проблемам прибавились семейные: с женой он развелся.

Ян Пузыревский в фильме «Тайна Снежной Королевы», 1986 год. Кадр из фильма

3 апреля 1996 года актер пришел навестить полуторогодовалого сына Иштвана. Ян взял малыша, якобы погулять. А сам отправился в дом напротив в пустую квартиру матери. Пузыревский встал на подоконник и позвонил жене с требованием выйти на улицу. И, когда молодая женщина вышла, он на ее глазах шагнул вместе с сыном из окна 12-го этажа. Ребенок, к счастью, зацепился за ветки на уровне 5-го этажа, что смягчило удар, и выжил. А актер скончался по дороге в больницу. Ему было всего 25 лет. Ольга Татьяна Юкины Сестры в 10 лет сыграли в сказе «Королевство кривых зеркал» Олю и Яло. Девочки стали настолько популярны, что даже были на официальном приеме в Кремле. Но их мама была против того, чтобы они стали актрисами, и заставила их получить рабочую специальность.

Ольга и Татьяна после школы окончили машиностроительный техникум. Но, благодаря тому, что их еще помнили по работе у Александра Роу , смогли устроиться на «теплые» должности в гостиницу «Интурист». До перестройки сестры жили богато: имели импортную технику, заграничные наряды и путевки на курорты. Но после начавшихся в нашей стране перемен Юкины потеряли работу. Все ценные вещи они распродали, неустроенность начали глушить алкоголем.

Сестры Юкины в сказке «Королевство кривых зеркал», 1963 год. Кадр из фильма

29 января 2005 года умерла Ольга, перенесшая два инсульта. Татьяна очень тяжело переживала смерть сестры. Она умерла 31 марта 2011 года от атеросклероза. Гриша Павленко В фильме «Иванко и царь Поганин» главную роль сыграл Гриша Павленко. Мальчик снялся еще в двух картинах — «Работа над ошибками» и «Осенняя дорога к маме», но помнили его именно по роли Иванко.

Гриша жил в Киеве, после школы отслужил в армии, в отряде радиоразведки. Демобилизовавшись, практически сразу женился. У супругов родился сын. Некоторое время Павленко работал на Киевской киностудии помощником оператора. Но начал пить, потерял работу и жил в нищете.

Гриша Павленко в фильме «Иванко и царь Поганин», 1984 год. Кадр из фильма

Он умер в конце июня 2007 года от открытой формы туберкулеза, которая мучила его последние пять лет жизни. Ему было всего 35. Эвалдас Микалюнас В 1970 году 10-летний Эвалдас сыграл Толика Рыжова в фильме «Тайна железной двери». На счету мальчика было еще несколько работ в кино: «Маленький принц», «Полчаса на чудеса», «Был настоящим трубачом» и «Засекреченный город».

Эвалдас Микалюнас в фильме «Тайна железной двери», 1970 год. Кадр из фильма

В отличие от многих детей актеров, Микалюнас остался в профессии. По окончании школы он поступил в Литовскую государственную консерваторию на актерское отделение. И, получив диплом, был принят в Литовский национальный театр драмы, откуда через два года перешел в Вильнюсский театр «Леле», где проработал до самой смерти. Эвалдас внезапно умер в 48 лет 19 апреля 2009 года. Как сказали врачи, у артиста было больное сердце. Виктор Перевалов До 80-х годов Виктор Перевалов считался одним из самых востребованных актеров. Впервые появился в кино в 8 лет в короткометражке «Тамбу-Ламбу». А всесоюзную славу получил после роли Иванушки в сказке «Марья-искусница» 1959 года.

После этой работы мальчик снимался в 3-4 картинах в год. Но, став взрослым, он изменился внешне и его перестали приглашать на киноплощадку. Хуже всего актеру пришлось в 90-е. Чтобы прокормить себя и семью, он устроился работать грузчиком в винный магазин. Ездил в качестве разнорабочего по совхозам собирать яблоки, был водителем и даже укладывал шпалы в метро.

Виктор Перевалов в фильме «Марья-искусница», 1959 год. Кадр из фильма

О нем вспомнили в середине 2000-х. Артиста пригласили на съемки в фильм «Граффити», после этого последовали еще несколько картин. Но здоровье актера было уже подорвано тяжелым трудом и долгими годами невостребованности. Он пережил микроинсульт и инфаркт, у него была язва. В 2010-м Перевалова пригласили на съемки в фильм о ветеранах кино. Пожилому Виктору Порфирьевичу приходилось мотаться из родного Санкт-Петербурга в Москву. В один из таких приездов, тем жарким и дымным летом, ему стало плохо. Но, вместо того чтобы положить артиста в больницу, его посадили в поезд и отправили домой, не предупредив родных. Перевалов с трудом добрался до дома. Говорят, у него случились инфаркт и кровоизлияние в мозг. Виктор Перевалов скончался 5 июля 2010 года. Максим Калинин Помните самого умного мальчика Вовку Королькова из советской фантастической киносказки «Приключения Электроника»? Актер, сыгравший эту роль, Максим Калинин, не стал связывать свою жизнь с кино.

После армии, в 1994 году, окончил экономический факультет МГУ . Его карьера складывалась весьма успешно, он занимал высокие посты. Калинина называли одним из основоположников регистраторской деятельности в России. Он принимал непосредственное участие в разработке нормативных актов для реестра ценных бумаг. Много печатался в экономических изданиях.

Максим был женат, воспитывал двоих детей. Беда случилась 1 декабря 2011 года. 43-летний Калинин выпал из окна собственной квартиры, расположенной на 5-м этаже, в московском районе Строгино. Говорили, что он покончил с собой.

Максим Калинин в фильме «Приключения Электроника», 1979 год. Кадр из фильма

Ходили слухи, что организацию, в которой в последнее время он трудился, хотели ликвидировать. Но мало кто верил, что Максим, прекрасный специалист в своей области, остался бы без работы и переживал бы из-за этого. Тогда шептались, что Калинина могли убить или довести до самоубийства. Но делу так хода и не дали.