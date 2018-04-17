Терехова Маргарита Борисовна

Дата рождения: 25 августа 1942 года

Место рождения: Туринск, Свердловской области

Знак Зодиака: Дева

Родилась будущая блистательная актриса Советского Союза и России во время Великой Отечественной войны, в 1942 году, в городе, где жителей называют туринцами! Однако это вовсе не Турин, что расположен на северо-западе Италии, а небольшой Туринск в Свердловской области, в 252 км от Екатеринбурга.

Родители Маргариты Борисовны — Борис Иванович Терехов и Галина Станиславовна Томашевич — были интеллигентами: яркими, известными в этих краях актерами Свердловского Областного драмтеатра. Вскоре после рождения маленькой Риты семья переехала в Ташкент, столицу Узбекской ССР.

Средняя школа Маргариты Тереховой , которую она, кстати, закончила с золотой медалью, находилась рядом со спортшколой, где тренировали будущих баскетболисток, среди которых были и кандидатки в сборную СССР. Маргарита ходила и на баскетбольные занятия, была даже капитаном юношеской сборной Узбекистана по баскетболу. Ещё окончательно не решив, кем хочет стать, Терехова два года проучилась на физмате, в Ташкентском университете. Но, поняв, что не судьба, бросила учёбу и, приехав в Москву, попыталась поступить во ВГИК. Однако, пройдя практически все туры, по непонятным причинам зачислена не была. На счастье, её приняли в Школу-студию Ю. А. Завадского при Театре имени Моссовета

В 1964 году, по окончании Школы-студии, Терехова становится актрисой Театра имени Моссовета. Первой её ролью на этой сцене стала Клеопатра в спектакле «Цезарь и Клеопатра» Б. Шоу : Завадский ввел молодую актрису вместо Нины Дробышевой , ушедшей в декретный отпуск. А на следующий год Терехова сыграла свою первую роль и в кино: в картине режиссера Фрунзе Довлатяна «Здравствуй, это я!», где партнёрами её оказались знаменитые уже к тому времени Армен Джигарханян Ролан Быков . А потом были роли в фильмах «Бегущая по волнам», «Белорусский вокзал», «Монолог» и «Зеркало».

Взлёт популярности актрисы Маргариты Тереховой пришёлся на конец 1970-х, когда на телеэкраны вышли картины «Собака на сене» и «Д’Артаньян и три мушкетёра».

Диана в «Собаке на сене», поставленной режиссером Яном Фридом по пьесе Лопе де Вега, — немножко стерва, немножко интриганка, чуть-чуть капризна, да еще и очень властна. Но во всем она — женщина: яркая, чувственная, а главное, влюбленная! Многогранный, ёмкий образ светской красавицы, чья страсть обращена на «недостойный предмет» — слугу Теодоро, завораживал зрителя, который вместе с героиней переживал эти невыносимые душевные муки от невозможности соединиться с любимым человеком, этот конфликт между снобизмом аристократки и острым желанием любви.

Ян Фрид позже признавался, что выбрал Терехову на роль Дианы, увидев её в «Зеркале» Андрея Тарковского , поняв, что Маргарита способна передать самые сложные чувства. Да и выглядела она в этой костюмной роли довольно органично, точно уловив эпоху «голубых кровей»: походка, жесты, взгляд — это была та самая итальянская сеньора, которую мечтал увидеть режиссер и которую увидел зритель.

Кстати, если бы не Терехова, возможно, и не было бы у нас такого актера-любимца, как Михаил Боярский . Вот как он сам об этом рассказывает: «Была такая история. Я — на тот момент никому не известный артист — пришел на пробы фильма „Собака на сене“. Рита уже была звездой, утверждена на главную роль Дианы. За ней было последнее слово при выборе партнера. И она сказала режиссеру Яну Фриду: ну что уже, давай попробуем этого „волосатика“ — я тогда носил длинные волосы. И меня, с её легкой руки, утвердили».

На съёмочной площадке порой бывало жарко: Терехова частенько ругалась с Фридом. Но после продолжительного «диалога» они, как правило, расходились «по углам ринга» и минут 40 напряженно молчали, изредка поглядывая друг на друга. Затем, впрочем, могли мирно сидеть за ужином, говорить друг другу вполне светские, в духе картины, комплименты. Но только съёмки возобновлялись, как всё повторялось вновь и вновь.

А потом был и «Д’Артаньян и три мушкетёра», который побил все рекорды популярности, а роль шикарной леди Винтер ещё раз подтвердила для Маргариты Тереховой статус кинозвезды первой величины.

В 1980-х годах эта популярность закрепилась благодаря фильмам «Благочестивая Марта», «Русь изначальная», «Оно». С 1983 по 1987 годы актриса играла в организованном ею и её другом Игорем Тальковым театральном коллективе «Балаганчик».

Но рамки только лишь актёрства были тесны Маргарите Борисовне. И она решает поставить на сцене пьесу Ф. Г. Лорки «Когда пройдёт пять лет». В качестве сценариста и режиссёра снимает картину по пьесе А. П. Чехова «Чайка» (2005 год). В этом фильме, кстати, она сняла свою дочь Анну и сына Александра. А сама сыграла роль Аркадиной, которую, кстати, ненавидела всю свою жизнь: ей пришлось заменить актрису, уже утверждённую на роль — та не смогла вовремя прибыть на съёмки.

В 2000-х подступает старость: у актрисы начинает развиваться болезнь Альцгеймера. Стираются из памяти события и имена. Она уже не способна ни выйти на сцену, ни сняться в кино. В наши дни она практически не появляется на людях, не посещает публичные мероприятия, общаясь только с близкими. Даже свой 75-летний юбилей в августе 2017 года актриса отпраздновала в кругу семьи.

Личная жизнь Маргариты Тереховой

Маргарита Борисовна была замужем трижды. Первый раз — за актёром Вячеславом Бутенко , с которым училась в Школе-студии Ю. А. Завадского, а потом и работала вместе в театре имени Моссовета.

Второй её муж — болгарский актёр Савва Хашимов , от которого она родила дочь Анну. У дочери есть сын Михаил.

А третий муж — режиссер Георгий Гаврилов , уже около 20 лет проживающий в США. От третьего брака у Маргариты Борисовны родился сын Александр. Сын воспитывает дочь Веру, внучку Тереховой.

Театральные работы

1964 — «Цезарь и Клеопатра»

1964 — «Сверчок»

1968 —«Глазами клоуна»

1971 —«Петербургские сновидения»

1977 —«Царская охота»

1979 —«Тема с вариациями»

1979 — «Дальше — тишина»

1979 — «Поединок века»

1979 — «Дом на песке»

1979 — «Когда пройдёт пять лет»

1979 — «Милый друг»

1979 — «Женщина в песках»

Фильмография

1965 — «Здравствуй, это я!»

1966 — «Бегущая по волнам» (СССР-Болгария)

1969 — «Улица Ангела» (телеспектакль)

1970 — «Белорусский вокзал»

1970 — «И эти губы, и глаза зелёные…»

1971 — «Семейное счастье» (телеспектакль)

1972 — «Моя жизнь»

1972 — «Монолог»

1972 — «Четвёртый»

1973 — «Детство. Отрочество. Юность»

1974 — «Сергеев ищет Сергеева»

1974 — «Зеркало»

1975 — «На всю оставшуюся жизнь»

1975 — «Рикки-Тикки-Тави» (СССР-Индия)

1975 — «Доверие»

1976 — «Бриллианты для диктатуры пролетариата»

1976 — «Синяя птица» (СССР-США)

1976 — «Пока стоят горы»

1976 — «Дневной поезд»

1977 — «Кто поедет в Трускавец»

1977 — «Собака на сене»

1977 — «Мама, я жив» (СССР, ГДР)

1978 — «Игроки»

1978 — «Дети как дети»

1978 — «Расписание на послезавтра»

1978 — «Аист»

1978 — «Д’Артаньян и три мушкетёра»

1979 — «Мужчины и женщины»

1980 — «Санта Эсперанса»

1980 — «Благочестивая Марта»

1980 — «История кавалера де Гриё и Манон Леско» (телеспектакль)

1980 — «Мне от любви покоя не найти» (телеспектакль)

1980 — «Тайна Эдвина Друда» (телеспектакль)

1981 — «Девочка, где ты живёшь?»

1982 — «Давай поженимся»

1983 — «Всё могло быть иначе»

1983 — «За синими ночами»

1986 — «Русь изначальная»

1988 — «Диссидент»

1989 — «Зелёный огонь козы»

1989 — «Оно»

1989 — «Отче наш»

1990 — «Сломанный свет»

1990 — «Только для сумасшедших»

1991 — «Откровение Иоанна Первопечатника»

1990 — «Посредине мира»

1992 —«Господи, прости нас, грешных»

1994 — «Запретный плод / Забраненият плод» (Болгария)

1995 — «Тропа»

1996 — «Короли российского сыска»

2005 — «Чайка»

Награды

1976 — почётное звание «Заслуженный артист РСФСР» — за заслуги в области советского киноискусства

1996 — почётное звание «Народная артистка Российской Федерации» — за значительные заслуги в области театрального и киноискусства