«Эмо, который хандрит и ест»: появилась едкая видеорецензия на «Гоголя»

В тренды YouTube вырвалось видео канала Super VHS с рецензией на фильм «Гоголь. Вий». Критический видеообзор полон саркастических сравнений. Например, авторы рецензии сравнили с историей жизни великого писателя экранизацией комикса, «нарисованного по мотивам видеоигры, основанной на аниме, отдаленно напоминающей биографию Гоголя».

Автора «Вия» и «Мёртвых душ» назвали первым отечественным эмо, который носит челку, пишет стихи, постоянно хандрит и ест.

«Повороты головы (Гоголя. — прим. „Ридуса“ ) компенсируют повороты сюжета», — говорится в рецензии.

Цветокоррекцию и музыку фильма авторы сравнили с британской картиной «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни младшим в главной роли.

Кинокритик Кирилл Разлогов уверен, что создатели картины разделили фильм на три части не из творческих соображений, а чтобы больше денег собрать. Но ничего плохого он в этом не видит.

«В «Звездных войнах», в трех «Крестных отцах» тоже нет четкой завершенности. Это промежуточные вещи и такая система выхода на экран — это попытка побольше заработать. К художественному качеству это никакого отношения не имеет, но имеет место на существование», — рассказал «Ридусу» Разлогов.

Кинокритик и блогер Евгений Баженов , известный как BadComedian, считает, неправильным решение создателей кинофильма разделить картину на несколько частей.

«Авторы очень хотят заработать денег, поэтому они разделили фильм на бессмысленные части. Там нет киношной драматургии. Я вообще ничего не понял из первой части. Я считаю неправильным рубить материал и пускать его части в кинотеатре, это какое-то мошенничество. То есть зритель не получает фильма, он получает кусок сериала. И это не Marvel, у которого есть сериал про супергероев, но каждая серия это завершённая самодостаточная история», — высказал свое мнение Баженов в беседе с «Ридусом».

Первая часть российского мистического триллера «Гоголь. Начало» вышла в конце лета прошлого года. Премьера «Гоголя. Вий» состоялась 5 апреля. Сразу после этого продолжение фильма стало лидером российского проката. Прокатчики заработали почти 225 миллионов рублей.

Третья часть киноленты «Гоголь. Страшная месть» должна выйти в августе 2018 года.

Ранее «Ридус» писал, что актрис фильма «Гоголь. Начало» обманом заставили сняться голыми. Такое заявление сделала одна из девушек, принимавших участие в съемках кинокартины. По ее словам, актрис массовки не предупредили о сцене с голыми ведьмами.