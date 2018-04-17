«Эмо, который хандрит и ест»: появилась едкая видеорецензия на «Гоголя» 

В тренды YouTube вырвалось видео канала Super VHS с рецензией на фильм «Гоголь. Вий». Критический видеообзор полон саркастических сравнений. Например, авторы рецензии сравнили с историей жизни великого писателя экранизацией комикса, «нарисованного по мотивам видеоигры, основанной на аниме, отдаленно напоминающей биографию Гоголя».
Автора «Вия» и «Мёртвых душ» назвали первым отечественным эмо, который носит челку, пишет стихи, постоянно хандрит и ест.
«Повороты головы (Гоголя. — прим. „Ридуса“) компенсируют повороты сюжета», — говорится в рецензии.
Цветокоррекцию и музыку фильма авторы сравнили с британской картиной «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни младшим в главной роли.
Кинокритик Кирилл Разлогов уверен, что создатели картины разделили фильм на три части не из творческих соображений, а чтобы больше денег собрать. Но ничего плохого он в этом не видит.
«В «Звездных войнах», в трех «Крестных отцах» тоже нет четкой завершенности. Это промежуточные вещи и такая система выхода на экран — это попытка побольше заработать. К художественному качеству это никакого отношения не имеет, но имеет место на существование», — рассказал «Ридусу» Разлогов.
Кинокритик и блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, считает, неправильным решение создателей кинофильма разделить картину на несколько частей.
«Авторы очень хотят заработать денег, поэтому они разделили фильм на бессмысленные части. Там нет киношной драматургии. Я вообще ничего не понял из первой части. Я считаю неправильным рубить материал и пускать его части в кинотеатре, это какое-то мошенничество. То есть зритель не получает фильма, он получает кусок сериала. И это не Marvel, у которого есть сериал про супергероев, но каждая серия это завершённая самодостаточная история», — высказал свое мнение Баженов в беседе с «Ридусом».
Первая часть российского мистического триллера «Гоголь. Начало» вышла в конце лета прошлого года. Премьера «Гоголя. Вий» состоялась 5 апреля. Сразу после этого продолжение фильма стало лидером российского проката. Прокатчики заработали почти 225 миллионов рублей.
Третья часть киноленты «Гоголь. Страшная месть» должна выйти в августе 2018 года.
Ранее «Ридус» писал, что актрис фильма «Гоголь. Начало» обманом заставили сняться голыми. Такое заявление сделала одна из девушек, принимавших участие в съемках кинокартины. По ее словам, актрис массовки не предупредили о сцене с голыми ведьмами.