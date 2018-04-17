София Бутелла и Джоди Фостер в трейлере фильма «Отель „Артемис“»

Сценарист блокбастеров «Железный человек 3» и «Миссия невыполнима: Племя изгоев» Дрю Пирс представил трейлер своего режиссерского дебюта — «Отель „Артемис“».

Отель «Артемис» — госпиталь для бандитов и воров, где они зализывают свои раны. Если не будешь нарушать строгие правила и грубить персоналу, выйдешь оттуда как новенький. Но однажды раненный преступник приносит в отель одну дорогую вещь, за которой охотится известный гангстер, и он не остановится, пока ее не добудет. Постояльцам «Артемиса» придется встать на защиту своего единственного пристанища.

Мировая премьера фильма состоится 8 июня 2018 года.