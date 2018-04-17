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София Бутелла и Джоди Фостер в трейлере фильма «Отель „Артемис“»
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София Бутелла и Джоди Фостер в трейлере фильма «Отель „Артемис“» 

Киноафиша 27 минут назад
Фото: Киноафиша
Сценарист блокбастеров «Железный человек 3» и «Миссия невыполнима: Племя изгоев» Дрю Пирс представил трейлер своего режиссерского дебюта — «Отель „Артемис“».
В криминальном триллере сыграли Джоди Фостер, София Бутелла, Дэйв Батиста, Джефф Голдблюм, Стерлинг К. Браун, Закари Куинто и Чарли Дэй.
Отель «Артемис» — госпиталь для бандитов и воров, где они зализывают свои раны. Если не будешь нарушать строгие правила и грубить персоналу, выйдешь оттуда как новенький. Но однажды раненный преступник приносит в отель одну дорогую вещь, за которой охотится известный гангстер, и он не остановится, пока ее не добудет. Постояльцам «Артемиса» придется встать на защиту своего единственного пристанища.
Мировая премьера фильма состоится 8 июня 2018 года.
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