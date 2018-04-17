Фильм «Прививка от фашизма» посмотрели учащиеся школы №1236

Показ документального фильма «Прививка от фашизма» состоялся недавно в учебном корпусе № 968 школы № 1236. В мероприятии, организованном молодежной палатой Бутырского района, приняли участие ученики 8–9 классов.

— Фильм посвящен истории оккупации и освобождения Орловской области в годы Великой Отечественной войны. В основе сюжета — воспоминания ветеранов, принимавших участие в сражениях, — рассказал председатель молодежной палаты Бутырского района Павел Чепурин.

Отмечается, что в преддверии Дня Победы представители молодежной палаты призвали школьников принять участие в акции «Бессметный полк». (то)