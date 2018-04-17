Кинокритик рассказал, почему россияне не любят ремейки советских фильмов

Более половины россиян не любят ремейки советских фильмов. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ . Из 72% опрошенных россиян, которые смотрели ремейки на советские киноленты, 58% остались недовольны, причем среди россиян 45-59 лет доля недовольных возрастает до 63%.

Как отмечает ВЦИОМ, самым известным советским ремейком можно считать «Иронию судьбы. Продолжение», которую посмотрели 50% опрошенных россиян. Однако, как заметил в эфире НСН кинокритик Давид Шнейдеров, эта кинолента, строго говоря, ремейком не является.

«“Ирония судьбы-2” — это не ремейк, это сиквел, это продолжение истории. Ремейки это «Джентльмены, удачи!», это «Кавказская пленница». Частичным ремейком можно считать «Служебный роман-2», потому что там полфильма ремейка, полфильма сиквела», — отметил Шнейдеров.

По мнению кинокритика, именно ремейки советских кинолент становятся неудачными. Например, ремейк на фильм Леонида Гайдая «Кавказская пленница» занял второе место в рейтинге худших российских фильмов, составленный специалистом на основе отзывов на сервисе «Кинопоиск», пишет ura.ru.

Георгий Вицин, «На мой взгляд, удачных ремейков старого советского кино — нет. Все эти фильмы благополучно, с грохотом провалились в прокате. Сложно сказать почему. Может быть потому что, нет сейчас артистов такого масштаба, каким был Евгений Леонов Савелий Крамаров . Просто их нет. Возможно, сейчас изменилась сама система кинопроизводства. Люди просто не хотят видеть старые любимые фильмы, переделанные на новый лад», — предположил Шнейдеров.

Кинокритик отметил, что ремейки скорее соответствуют американкой традиции.

«В Америке делают ремейки и своих старых фильмов, и зарубежных. Но и в Америке бывало, что ремейки проваливались. С грохотом провалился и «Оскар» с Сильвестром Сталлоне (в оригинале с Луи де Фюнесом). Провалилось «Такси» Люка Бессона с Куин Латифа в американской версии», — рассказал кинокритик.

В конце концов, успех картины зависит от ее качества, заключил Шнейдеров.

«Все зависит от качества картины, а многие режиссеры, которые берутся за ремейки советских фильмов, считают, что достаточно взять хорошо знакомый материал, чтобы люди пошли только потому, что это помнится им со времен своего счастливого советского прошлого», — заключил кинокритик.

Опрос ВЦИОМ о предпочтениях россиян в мире кино приурочен к 40-му Московскому международному фестивалю, который пройдет с 19 по 26 апреля 2018 года.