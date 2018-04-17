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Кинокритик рассказал, почему россияне не любят ремейки советских фильмов
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Кинокритик рассказал, почему россияне не любят ремейки советских фильмов 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Более половины россиян не любят ремейки советских фильмов. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Из 72% опрошенных россиян, которые смотрели ремейки на советские киноленты, 58% остались недовольны, причем среди россиян 45-59 лет доля недовольных возрастает до 63%.
Как отмечает ВЦИОМ, самым известным советским ремейком можно считать «Иронию судьбы. Продолжение», которую посмотрели 50% опрошенных россиян. Однако, как заметил в эфире НСН кинокритик Давид Шнейдеров, эта кинолента, строго говоря, ремейком не является.
«“Ирония судьбы-2” — это не ремейк, это сиквел, это продолжение истории. Ремейки это «Джентльмены, удачи!», это «Кавказская пленница». Частичным ремейком можно считать «Служебный роман-2», потому что там полфильма ремейка, полфильма сиквела», — отметил Шнейдеров.
По мнению кинокритика, именно ремейки советских кинолент становятся неудачными. Например, ремейк на фильм Леонида Гайдая «Кавказская пленница» занял второе место в рейтинге худших российских фильмов, составленный специалистом на основе отзывов на сервисе «Кинопоиск», пишет ura.ru.
«На мой взгляд, удачных ремейков старого советского кино — нет. Все эти фильмы благополучно, с грохотом провалились в прокате. Сложно сказать почему. Может быть потому что, нет сейчас артистов такого масштаба, каким был Евгений Леонов, Георгий Вицин, Савелий Крамаров. Просто их нет. Возможно, сейчас изменилась сама система кинопроизводства. Люди просто не хотят видеть старые любимые фильмы, переделанные на новый лад», — предположил Шнейдеров.
Кинокритик отметил, что ремейки скорее соответствуют американкой традиции.
«В Америке делают ремейки и своих старых фильмов, и зарубежных. Но и в Америке бывало, что ремейки проваливались. С грохотом провалился и «Оскар» с Сильвестром Сталлоне (в оригинале с Луи де Фюнесом). Провалилось «Такси» Люка Бессона с Куин Латифа в американской версии», — рассказал кинокритик.
В конце концов, успех картины зависит от ее качества, заключил Шнейдеров.
«Все зависит от качества картины, а многие режиссеры, которые берутся за ремейки советских фильмов, считают, что достаточно взять хорошо знакомый материал, чтобы люди пошли только потому, что это помнится им со времен своего счастливого советского прошлого», — заключил кинокритик.
Опрос ВЦИОМ о предпочтениях россиян в мире кино приурочен к 40-му Московскому международному фестивалю, который пройдет с 19 по 26 апреля 2018 года.
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