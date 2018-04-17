Ещё
Фото: пополневшая ради роли Энн Хэтэуэй на съемках ремейка «Отпетых мошенников»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фото: пополневшая ради роли Энн Хэтэуэй на съемках ремейка «Отпетых мошенников» 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Голливуд всячески поощряет боди-позитив и выступает против бодишеймеров, поэтому откровенно толстые актрисы не худеют, а более худые набирают вес, дабы соответствовать своим партнершам. Энн Хэтэуэй, которая не была ранее замечена в столь больших объемах, появилась на съемках ремейка фильма «Отпетые мошенники».
Поклонники актрисы сразу же заметили, что она набрала лишний вес, и Энн поспешила лично прокомментировать это. Хэтэуэй объяснила в своем Instagram, что специально потолстела для роли, а не забросила свою внешность. Сейчас Энн снимается вместе с Ребел Уилсон (которой в своем весе, видимо, просто комфортно) в ремейке одноименного фильма 1988 года. Премьера картины состоится уже 29 июня, после чего Хэтэуэй, видимо, начнет активно худеть. Или же присоединится к звездам, которым «и так хорошо».
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Тест: выбери любимые фильмы, и мы угадаем твой возраст! Джордж Мартин рассказал, что изменил бы в сериале «Игра престолов» Мартин Фриман считает, что сериал «Шерлок» пора закрыть
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало со звездами «Аншлага»14
Что стало с популярными группами и певцами 90-х22
Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя8
Тест: угадайте актеров русского происхождения
10 комедий, которые способны улучшить понедельник3
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение