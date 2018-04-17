Фото: пополневшая ради роли Энн Хэтэуэй на съемках ремейка «Отпетых мошенников» 

Голливуд всячески поощряет боди-позитив и выступает против бодишеймеров, поэтому откровенно толстые актрисы не худеют, а более худые набирают вес, дабы соответствовать своим партнершам. Энн Хэтэуэй, которая не была ранее замечена в столь больших объемах, появилась на съемках ремейка фильма «Отпетые мошенники».
Поклонники актрисы сразу же заметили, что она набрала лишний вес, и Энн поспешила лично прокомментировать это. Хэтэуэй объяснила в своем Instagram, что специально потолстела для роли, а не забросила свою внешность. Сейчас Энн снимается вместе с Ребел Уилсон (которой в своем весе, видимо, просто комфортно) в ремейке одноименного фильма 1988 года. Премьера картины состоится уже 29 июня, после чего Хэтэуэй, видимо, начнет активно худеть. Или же присоединится к звездам, которым «и так хорошо».
попкорнnews