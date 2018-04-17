Кинотеатр «Иллюзион»

Благодаря «Иллюзиону» зрители смогли обрести духовную свободу и на какой-то момент забыть о цензуре и идеологии, обратить внимание на выразительные средства актёрской игры. «Иллюзион» существует уже более 50 лет, и зрители могут в его стенах увидеть кинокартины, в которых соединяются традиции прошлого и требования настоящего. Основной репертуар кинотеатра включает в себя шедевры мирового кинематографа из собрания Госфильмофонда РФ и современные авторские фильмы. Фото: illuzion-cinema.ru Кинотеатр находится по адресу: Москва, Котельническая наб. 1/15