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Кинотеатр «Иллюзион»
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Кинотеатр «Иллюзион» 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Благодаря «Иллюзиону» зрители смогли обрести духовную свободу и на какой-то момент забыть о цензуре и идеологии, обратить внимание на выразительные средства актёрской игры. «Иллюзион» существует уже более 50 лет, и зрители могут в его стенах увидеть кинокартины, в которых соединяются традиции прошлого и требования настоящего. Основной репертуар кинотеатра включает в себя шедевры мирового кинематографа из собрания Госфильмофонда РФ и современные авторские фильмы. Фото: illuzion-cinema.ru Кинотеатр находится по адресу: Москва, Котельническая наб. 1/15
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