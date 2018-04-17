Бабенко Алена Олеговна

Дата рождения: 31 марта 1972 года

Место рождения: Кемерово

Знак зодиака: Овен

Актриса, известная как Алена Бабенко при рождении получила имя Елена Баранова . Ее отец Олег Баранов был инженером, мама Людмила преподавала фортепиано. Она с ранних лет стремилась к творчеству, занимаясь в музыкальной школе. Девочка успевала не просто посещать занятия, но еще петь в хоре, играть в ансамблях и принимать участие во всевозможных праздничных и отчетных выступлениях. Однако поступать после школы Алена решила в Томский Государственный университет на факультет математики и кибернетики. «Поначалу математика казалась мне сухой, но в какой-то момент все структурировалось, и я увидела ее связь со всем, что происходит вокруг, — рассказывала Алена в одном из интервью. — Помню, так увлеклась, что шла по улице, смотрела на птиц, а представляла себе интегральное уравнение и подумала: „Все. Приехали. Кажется, я схожу с ума“».

Учась на столь далекой от сцены специальности, Алена не потеряла тягу к актерскому ремеслу и стала играть в «Студенческом театре миниатюр». Девушка настолько увлеклась этим, что даже сделала попытку поступить во МХАТ, но ее не приняли. На пятом курсе ТГУ она познакомилась с московским режиссером Виталием Бабенко , благодаря которому в конечном счете и начала строить свою карьеру в большом кино. Настоящим триумфом Бабенко стала главная роль в фильме «Водитель для Веры», после которой к ней пришли слава и новые роли. Следует отметить, что с ростом популярности характер Алены не испортился, напротив, она стала работать еще усерднее. В фильме «Жесть», где актриса исполнила роль журналистки, выискивающей скандальные новости, ей пришлось исполнять сложные трюки самостоятельно. Также Алена Бабенко неоднократно играла персонажей с серьезными физическими недостатками. Она считает, что для профессионального актера такие роли даже более интересны, так как позволяют глубже исследовать внутреннюю жизнь человека и рассказать историю более точно. В 2013 году Алена Бабенко была удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации.

Личная жизнь Алены Бабенко

Первым мужем Алены стал режиссер Виталий Бабенко. Ради него она бросила учебу на математическом факультете и переехала в Москву. Поначалу она была по сути домохозяйкой, что было связано в первую очередь с рождением сына Никиты, но потом приятель мужа актер Анатолий Ромашин предложил ей поступить во ВГИК на курс, который набирал сам. Алена успешно прошла вступительные испытания и понемногу начала сниматься. Несмотря на то, что муж любил ее и во всем старался быть на ее стороне, актриса не устояла перед чарами Александра Домогарова . Этот роман разрушил семью, но ни к чему больше не привел. В 2011 году Алена Бабенко вышла замуж за бизнесмена и спортсмена Эдуарда Субоча . Он, как и Алена в свое время, ушел из своей семьи ради новой влюбленности. Как пара рассказывала в интервью Тимуру Кизякову , их союз построен на чувстве юмора и желании меняться ради друг друга.

Интересный факт

Роль в фильме «Водитель для Веры» стала для Бабенко судьбоносной не случайно. По замыслу режиссера Павла Чухрая , актеры должны были не просто сыграть своих персонажей, но буквально вжиться в их биографию. И Алена подошла к делу очень серьезно, буквально сочинив весь жизненный путь своей героини и «сняв» ее походку и манеры с вполне реальных людей.

Фильмография

2001 — Мамука

2001 — Серебряная свадьба

2001 — Сдвинутый

2002 — Копейка

2003 — Остров без любви

2003 — Подари мне жизнь

2003 — Птахи

2003 — Спасибо

2004 — Водитель для Веры

2004 — На Верхней Масловке

2005 — Дети Ванюхина

2005 — Золотой теленок

2005 — Лебединый рай 2005 — Люби меня

2006 — Андерсен. Жизнь без любви

2006 — Жесть

2006 — Карнавальная ночь 2, или Пятьдесят лет спустя

2006 — Ленинградец

2006 — Чертово Колесо

2007 — Инди

2007 — Свои дети

2007 — Юнкера

2007 — Я считаю: раз, два, три, четыре, пять

2008 — Апостол

2008 — Иллюзия страха

2008 — На море!

2008 — Папа напрокат

2008 — Марево

2009 — Весельчаки

2009 — Каникулы строгого режима

2009 — Катя: Военная история

2010 — Пизанская башня

2010 — Смерть в пенсне, или Наш Чехов

2011 — Кукарача 3D 2011 — Катя 2 2011 — Свидание

2011 — Чучело 2 2011 — О чем еще говорят мужчины

2011 — Группа счастья

2011 — Случайный свидетель

2012 — Бездна

2012 — Однажды в Ростове

2012 — Подпоручикъ Ромашовъ

2013 — Курортный роман

2013 — Параллельные миры

2013 — Прощание

2013 — Новая жизнь

2014 — Уходящая натура

2014 — Сердце ангела

2014 — Фотограф

2014 — Новая жена

2015 — Москва никогда не спит

2015 — Sos, Дед Мороз, или Все сбудется!

2016 — Богатырша

2016 — Экипаж

2016 — Жили-были мы 2016 — После тебя

2016 — Мотылек

2016 — Мурка

2016 — Взрывная волна

2017 — Сальса