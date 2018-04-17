Бабенко Алена Олеговна 

Дата рождения: 31 марта 1972 года
Место рождения: Кемерово
Знак зодиака: Овен
Актриса, известная как Алена Бабенко при рождении получила имя Елена Баранова. Ее отец Олег Баранов был инженером, мама Людмила преподавала фортепиано. Она с ранних лет стремилась к творчеству, занимаясь в музыкальной школе. Девочка успевала не просто посещать занятия, но еще петь в хоре, играть в ансамблях и принимать участие во всевозможных праздничных и отчетных выступлениях. Однако поступать после школы Алена решила в Томский Государственный университет на факультет математики и кибернетики. «Поначалу математика казалась мне сухой, но в какой-то момент все структурировалось, и я увидела ее связь со всем, что происходит вокруг, — рассказывала Алена в одном из интервью. — Помню, так увлеклась, что шла по улице, смотрела на птиц, а представляла себе интегральное уравнение и подумала: „Все. Приехали. Кажется, я схожу с ума“».
Учась на столь далекой от сцены специальности, Алена не потеряла тягу к актерскому ремеслу и стала играть в «Студенческом театре миниатюр». Девушка настолько увлеклась этим, что даже сделала попытку поступить во МХАТ, но ее не приняли. На пятом курсе ТГУ она познакомилась с московским режиссером Виталием Бабенко, благодаря которому в конечном счете и начала строить свою карьеру в большом кино. Настоящим триумфом Бабенко стала главная роль в фильме «Водитель для Веры», после которой к ней пришли слава и новые роли. Следует отметить, что с ростом популярности характер Алены не испортился, напротив, она стала работать еще усерднее. В фильме «Жесть», где актриса исполнила роль журналистки, выискивающей скандальные новости, ей пришлось исполнять сложные трюки самостоятельно. Также Алена Бабенко неоднократно играла персонажей с серьезными физическими недостатками. Она считает, что для профессионального актера такие роли даже более интересны, так как позволяют глубже исследовать внутреннюю жизнь человека и рассказать историю более точно. В 2013 году Алена Бабенко была удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации.
Личная жизнь Алены Бабенко
Первым мужем Алены стал режиссер Виталий Бабенко. Ради него она бросила учебу на математическом факультете и переехала в Москву. Поначалу она была по сути домохозяйкой, что было связано в первую очередь с рождением сына Никиты, но потом приятель мужа актер Анатолий Ромашин предложил ей поступить во ВГИК на курс, который набирал сам. Алена успешно прошла вступительные испытания и понемногу начала сниматься. Несмотря на то, что муж любил ее и во всем старался быть на ее стороне, актриса не устояла перед чарами Александра Домогарова. Этот роман разрушил семью, но ни к чему больше не привел. В 2011 году Алена Бабенко вышла замуж за бизнесмена и спортсмена Эдуарда Субоча. Он, как и Алена в свое время, ушел из своей семьи ради новой влюбленности. Как пара рассказывала в интервью Тимуру Кизякову, их союз построен на чувстве юмора и желании меняться ради друг друга.
Интересный факт
Роль в фильме «Водитель для Веры» стала для Бабенко судьбоносной не случайно. По замыслу режиссера Павла Чухрая, актеры должны были не просто сыграть своих персонажей, но буквально вжиться в их биографию. И Алена подошла к делу очень серьезно, буквально сочинив весь жизненный путь своей героини и «сняв» ее походку и манеры с вполне реальных людей.
Фильмография
2001 — Мамука
2001 — Серебряная свадьба
2001 — Сдвинутый
2002 — Копейка
2003 — Остров без любви
2003 — Подари мне жизнь
2003 — Птахи
2003 — Спасибо
2004 — Водитель для Веры
2004 — На Верхней Масловке
2005 — Дети Ванюхина
2005 — Золотой теленок
2005 — Лебединый рай 2005 — Люби меня
2006 — Андерсен. Жизнь без любви
2006 — Жесть
2006 — Карнавальная ночь 2, или Пятьдесят лет спустя
2006 — Ленинградец
2006 — Чертово Колесо
2007 — Инди
2007 — Свои дети
2007 — Юнкера
2007 — Я считаю: раз, два, три, четыре, пять
2008 — Апостол
2008 — Иллюзия страха
2008 — На море!
2008 — Папа напрокат
2008 — Марево
2009 — Весельчаки
2009 — Каникулы строгого режима
2009 — Катя: Военная история
2010 — Пизанская башня
2010 — Смерть в пенсне, или Наш Чехов
2011 — Кукарача 3D 2011 — Катя 2 2011 — Свидание
2011 — Чучело 2 2011 — О чем еще говорят мужчины
2011 — Группа счастья
2011 — Случайный свидетель
2012 — Бездна
2012 — Однажды в Ростове
2012 — Подпоручикъ Ромашовъ
2013 — Курортный роман
2013 — Параллельные миры
2013 — Прощание
2013 — Новая жизнь
2014 — Уходящая натура
2014 — Сердце ангела
2014 — Фотограф
2014 — Новая жена
2015 — Москва никогда не спит
2015 — Sos, Дед Мороз, или Все сбудется!
2016 — Богатырша
2016 — Экипаж
2016 — Жили-были мы 2016 — После тебя
2016 — Мотылек
2016 — Мурка
2016 — Взрывная волна
2017 — Сальса