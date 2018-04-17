Вышел тизер нового документального фильма об Александре Маккуине

На Youtube появился тизер нового документального фильма о дизайнере Александре Маккуине, премьера которого состоится на нью-йоркском кинофестивале Tribeca в конце апреля этого года. Позже его покажут в рамках проекта «Пионеры моды» (в том числе в Петербурге), который рассказывает о карьере главных представителей мировой индустрии моды.

О создании нового фильма о Маккуине было объявлено в 2017 году — режиссером выступил лондонский кинематографист и дизайнер Иэн Бонот. В отличие от художественной ленты с Джеком О’Коннелом в главной роли, которая тоже готовится к премьере и рассказывает об отношениях дизайнера с его музой Изабеллой Блоу, работа Бонота охватывает всю жизнь Маккуина — от его поступления в Колледж искусств Св. Мартина вплоть до трагического самоубийства.