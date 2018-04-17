В проезде Аэропорта состоялся показ фильма «Догвилль»

В психологическом киноклубе, расположенном в проезде Аэропорта, 11, состоялся показ и обсуждение фильма датского режиссера Ларса фон Триера «Догвилль».

Сюжет фильма уносит в 1930-е годы. Спасаясь от гангстеров, юная Грэйс оказывается в городке Догвилль где-то в Скалистых горах. Местные жители нехотя соглашаются приютить беглянку, если она будет работать на них.

— Как известно, кино — это немного утрированная жизнь. Но это не значит, что оно неживое и наигранное. Есть, наверное, и наигранные фильмы, но «Догвилль» — это фильм, где утрированное значит более яркое, абсурдное. Догвилль — это жизнь, обычная наша жизнь, только усиленная, доведенная до абсурдности, — делится ведущая клуба Янина Лимонт.

Напомним, психологический киноклуб — это открытая группа (состав участников может меняться) от 4 до 20 человек, где участники за чашкой чая делятся своими впечатлениями от увиденного, пережитого во время кинопросмотра и перекликающегося с собственным опытом — с той степенью активности, которую сам для себя выберет участник. (то)