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В проезде Аэропорта состоялся показ фильма «Догвилль»
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В проезде Аэропорта состоялся показ фильма «Догвилль» 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В психологическом киноклубе, расположенном в проезде Аэропорта, 11, состоялся показ и обсуждение фильма датского режиссера Ларса фон Триера «Догвилль».
Сюжет фильма уносит в 1930-е годы. Спасаясь от гангстеров, юная Грэйс оказывается в городке Догвилль где-то в Скалистых горах. Местные жители нехотя соглашаются приютить беглянку, если она будет работать на них.
— Как известно, кино — это немного утрированная жизнь. Но это не значит, что оно неживое и наигранное. Есть, наверное, и наигранные фильмы, но «Догвилль» — это фильм, где утрированное значит более яркое, абсурдное. Догвилль — это жизнь, обычная наша жизнь, только усиленная, доведенная до абсурдности, — делится ведущая клуба Янина Лимонт.
Напомним, психологический киноклуб — это открытая группа (состав участников может меняться) от 4 до 20 человек, где участники за чашкой чая делятся своими впечатлениями от увиденного, пережитого во время кинопросмотра и перекликающегося с собственным опытом — с той степенью активности, которую сам для себя выберет участник. (то)
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