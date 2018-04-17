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Олег Меньшиков запустил собственное шоу на YouTube
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Олег Меньшиков запустил собственное шоу на YouTube 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Первым гостем нового шоу Олега Меньшикова «ОМ Олега Меньшикова» стал актер Данила Козловский. По словам Меньшикова, он будет открывать героев нашего времени с неизвестной стороны.
Художественный руководитель и директор Московского драматического театра имени Ермоловой Олег Меньшиков запускает свое собственное шоу на YouTube, героем первого выпуска стал актер Данила Козловский, со ссылкой на пресс-службу проекта сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что шоу на YouTube создается на пике популярности блогосферы. Первый выпуск снимался на новой сцене театра им. Ермоловой, художественным руководителем которого Меньшиков является с 2012 года.
Первым гостем Меньшикова стал Данила Козловский, встреча прошла перед премьерным показом фильма «Тренер». Напомним, Козловский выступил его режиссером, автором сценария и продюсером.
Меньшиков заявил, что ему интересно знакомить зрителя с известными героями нашего времени с неизвестной стороны. Однако формат подачи будет отличаться от проектов Леонида Парфенова и Юрия Дудя, которым импонирует Меньшиков.
«Я открываю канал «ОМ» с уверенностью, что мы выходим с актуальным, честным и искренним продуктом, который будет востребован самой широкой аудиторией. В наше торопливое время вдруг взять и не поторопиться. Вот в чем секрет шоу», — отметил Меньшиков.
Известно, что ролик появится на YouTube 18 апреля.
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