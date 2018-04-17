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Опубликован тизер фильма «Т-34»
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Опубликован тизер фильма «Т-34» 

Ревизор.ru 59 минут назад
Фото: Ревизор.ru
По сюжету вчерашний курсант по фамилии Ивушкин вместе с механиком-водителем Василёнком попадает в плен к фашистам. В 1944 году немцы на полигоне Ордруф организуют центр по подготовке танковых экипажей, где солдатам нужно будет управлять захваченными Т-34. Но управление танками доверили военнопленным, под руководством Иванушкина советским солдатам удается сбежать. Для того, чтобы выжить им нужно добраться до границы с Чехословакией. Но проблема в том, что за ними гонится танковая рота под управлением аса Клауса Ягера. В фильме снялись Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер, Семен Трескунов и другие. Алексей Сидоров ранее работал над серией фильмов «Бой с тенью», также режиссер снял известный сериал «Бригада». Российская премьера картины запланирована на 27 декабря 2018 года.
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