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Риналь Мухаметов представил фильм «Временные трудности» на 105м Кинорынке в Москве
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Риналь Мухаметов представил фильм «Временные трудности» на 105м Кинорынке в Москве 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Тем временем Московский Кинорынок активно продолжает свою работу. О результатах вчерашнего дня мы уже рассказали, самое время обратиться к событиям второго дняю Сегодня, 17 апреля, прошла презентация фильма «Временные трудности».
Картину представил актер Риналь Мухаметов, известный широкому зрителю по фильму «Притяжение». Фильм рассказывает о непростых отношениях отца и сына, на которые наложила отпечаток тяжелая болезнь сына и методами, которыми родитель помогал ребенку преодолеть недуг. Роль отца главного героя в картине исполнил Иван Охлобыстин.
Риналь описывает фильм как картину с хорошим фестивальным потенциалом: «Есть кино, за которое не стыдно — говорит актер — это как раз „Временные трудности“. Эта тема знакома мне с детстсва, и не по наслышке, я сам через такое прошел, поэтому когда мне предложили сценарий, я сначала отказался: не поверил, что получится сделать фильм серьезным и честным. Но получилось. За честность отдельное спасибо продюсеру Малкину. Это наше рукопожатие тем, кто тоже прошел через подобное». Фильм основан на реальной истории, посмотреть картину в прокате можно будет с 11 октября.
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