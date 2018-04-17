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На Перерве пройдет заседание киноклуба
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На Перерве пройдет заседание киноклуба 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Марьинский вестник
В среду, 18 апреля, в библиотеке №129 на улице Перерва пройдет встреча киноклуба с просмотром советского фильма.
Будет показан фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино». Об этом рассказала заведующая библиотекой Елена Пеленова.
— На показ приглашаются зрители от 12 лет, — пояснила Елена Пеленова.
После кинопоказа зрители пообщаются в непринужденной обстановке и поделятся мнениями о картине.
Показ начнется в 20.00. Вход свободный. Дополнительная информация и регистрация на мероприятие по телефону: 8 (495) 345-21-01.
Напомним, что медиацентр расположен по адресу: улица Перерва, дом 56/2, станция метро «Братиславская». (то)
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