На Перерве пройдет заседание киноклуба

В среду, 18 апреля, в библиотеке №129 на улице Перерва пройдет встреча киноклуба с просмотром советского фильма.

Будет показан фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино». Об этом рассказала заведующая библиотекой Елена Пеленова

— На показ приглашаются зрители от 12 лет, — пояснила Елена Пеленова.

После кинопоказа зрители пообщаются в непринужденной обстановке и поделятся мнениями о картине.

Показ начнется в 20.00. Вход свободный. Дополнительная информация и регистрация на мероприятие по телефону: 8 (495) 345-21-01.

Напомним, что медиацентр расположен по адресу: улица Перерва, дом 56/2, станция метро «Братиславская». (то)