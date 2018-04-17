Челябинцев будут смешить Елена Воробей и Оскар Кучера

13 июня в ДК ЖД челябинцы смогут увидеть звёзд российского кино и сериалов Елену Воробей Оскара Кучеру и Анну Невскую в главных ролях авантюрной комедии «Мужчина с доставкой на дом».

Актёры расскажут жизненную историю, где все герои, попадая в комические ситуации, надеются обрести своё счастье. Зрителям обещают непредсказуемый сюжет, забавные ситуации и действительно смешные шутки.

«Это удивительно трогательная и веселая история с яркими персонажами и неожиданными комедийными ситуациями, — рассказывают организаторы. — Есть такое выражение: «Всем правит случай». Взбалмошная и непредсказуемая в своих поступках Марго, преследуя личные интересы, сама того не ведая, наилучшим образом устраивает судьбы всех героев пьесы. Дом превращается в настоящий «дурдом», где постоянно происходят шутливые недоразумения, а смешные диалоги между героями позволяют зрителям смеяться от души. А как заканчивается эта история, в которой все герои ищут свои вторые половинки, узнаете, посмотрев спектакль».