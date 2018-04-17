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Тодоровский: каждый прокатный рубль — победа российского кинематографа
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Тодоровский: каждый прокатный рубль — победа российского кинематографа 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Продюсер и автор идеи космической мелодрамы «Частица Вселенной» Валерий Тодоровский в беседе с "Известиями" поделился своим видением конкурентоспособности российского кино.
Он обратил внимание на то, что в последнее российское кино увеличило свою долю в отечественном прокате. «Каждый рубль, который платит зритель за российский фильм, в то время как в соседнем зале идет американский, — и есть победа нашего кинематографа. Речь не просто о сборах, а о доле русского кино в общем прокате», — уверен он.
Однако, по мнению Тодоровского, конкурировать с Голливудом надо в жанре полнометражного прокатного кино: продюсер констатировал, что во всем мире смотрят только два вида сериалов — свои и американские. «Американцы, если видят хороший продукт, просто переснимают его в Америке — покупают права и делают ремейк», — говорит он.
Ранее стало известно, что фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» вошел в конкурсную программу Международного Каннского кинофестиваля.
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