Тодоровский: каждый прокатный рубль — победа российского кинематографа

Продюсер и автор идеи космической мелодрамы «Частица Вселенной» Валерий Тодоровский в беседе с "Известиями" поделился своим видением конкурентоспособности российского кино.

Он обратил внимание на то, что в последнее российское кино увеличило свою долю в отечественном прокате. «Каждый рубль, который платит зритель за российский фильм, в то время как в соседнем зале идет американский, — и есть победа нашего кинематографа. Речь не просто о сборах, а о доле русского кино в общем прокате», — уверен он.

Однако, по мнению Тодоровского, конкурировать с Голливудом надо в жанре полнометражного прокатного кино: продюсер констатировал, что во всем мире смотрят только два вида сериалов — свои и американские. «Американцы, если видят хороший продукт, просто переснимают его в Америке — покупают права и делают ремейк», — говорит он.