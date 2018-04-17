Художественный фильм «Идеальные незнакомцы» покажу 23 апреля в психологическом центре в 3-м Лихачевском

В воскресенье, 23 апреля, в участковом отделе «Головинский» Московской службы психологической помощи населению в 3-м Лихачевском переулке покажут художественный фильм итальянского режиссёра Паоло Дженовезе «Идеальные незнакомцы».

— В центре сюжета фильма — три влюбленные пары и одиночка, которые собираются вместе за ужином. Чтобы придать особую остроту этому вечеру, одна из подруг предлагает всем сыграть в игру, — напомнила сюжет психолог Наталья Гвоздева.

Начало в 19.00. Продолжительность встречи составит три часа. Гостей будут ждать по адресу 3-й Лихаческий переулок, д. 3, корп. 2. (ео)