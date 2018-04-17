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Художественный фильм «Идеальные незнакомцы» покажу 23 апреля в психологическом центре в 3-м Лихачевском
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Художественный фильм «Идеальные незнакомцы» покажу 23 апреля в психологическом центре в 3-м Лихачевском 

Управа района Головинский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
В воскресенье, 23 апреля, в участковом отделе «Головинский» Московской службы психологической помощи населению в 3-м Лихачевском переулке покажут художественный фильм итальянского режиссёра Паоло Дженовезе «Идеальные незнакомцы».
— В центре сюжета фильма — три влюбленные пары и одиночка, которые собираются вместе за ужином. Чтобы придать особую остроту этому вечеру, одна из подруг предлагает всем сыграть в игру, — напомнила сюжет психолог Наталья Гвоздева.
Начало в 19.00. Продолжительность встречи составит три часа. Гостей будут ждать по адресу 3-й Лихаческий переулок, д. 3, корп. 2. (ео)
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