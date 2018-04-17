Как бы выглядели «Мстители», если бы их сняли в 90-е 

23 апреля в мировой прокат выйдут «Мстители: Война бесконечности». И пока одни фанаты блокбастера думают, кто из супергероев сможет победить титана Таноса, другие гадают, что бы было, если бы «Мстителей» снимали в 90-е. Мы бы такую версию посмотрели с удовольствием.
Источник: Metro
Один из поклонников «Мстителей» сделал постер, на котором показал, как выглядели бы герои фильма, если бы их играли популярные голливудские актеры 90-х.
Том Круз в роли высокомерного, но харизматичного гения Тони Старка.
Брэд Питт в роли Капитана Америки.
Милла Йовович в роли Черной Вдовы.
Молодой Леонардо Ди Каприо в роли Человека-паука.
Дольф Лундгрен в роли Тора.
Дензел Вашингтон — Черная пантера.
This is Bang on. #AvengersInfinityWar #Avengers #1990s pic.twitter.com/NkIP0MMOfi
— Matt Needle (@needledesign) 13 апреля 2018 г.
А вот так выглядит полный актерский состав. Здесь можно увидеть почти всех голливудских звезд первой величины в 90-е.
Постер быстро распространился по сети, а фанаты фильма начали предлагать своих претендентов на роли супергероев.
Например, пользователи Pikabu вспомнили, что на роль Ника Фьюри и предлагать никого не надо. В 1998 году вышел фильм «Ник Фьюри: Агент Щ. И. Т.а» с Дэвидом Хассельхоффом в главной роли.
А на роль Звездного Лорда предложили звезду сериала «Светлячок» Натана Филлиона.
Единственное, что не предусмотрел автор постера, — кто мог бы снять фильм.
Как вы думаете, кто бы стал режиссером ретро-версии «Мстителей»?
Сестры Вачовски
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