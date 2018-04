Как бы выглядели «Мстители», если бы их сняли в 90-е

23 апреля в мировой прокат выйдут «Мстители: Война бесконечности». И пока одни фанаты блокбастера думают, кто из супергероев сможет победить титана Таноса, другие гадают, что бы было, если бы «Мстителей» снимали в 90-е. Мы бы такую версию посмотрели с удовольствием.

Источник: Metro

Один из поклонников «Мстителей» сделал постер, на котором показал, как выглядели бы герои фильма, если бы их играли популярные голливудские актеры 90-х.

Дензел Вашингтон — Черная пантера.

This is Bang on. #AvengersInfinityWar #Avengers #1990s pic.twitter.com/NkIP0MMOfi

— Matt Needle (@needledesign) 13 апреля 2018 г.

А вот так выглядит полный актерский состав. Здесь можно увидеть почти всех голливудских звезд первой величины в 90-е.

Постер быстро распространился по сети, а фанаты фильма начали предлагать своих претендентов на роли супергероев.

Например, пользователи Pikabu вспомнили, что на роль Ника Фьюри и предлагать никого не надо. В 1998 году вышел фильм «Ник Фьюри: Агент Щ. И. Т.а» с Дэвидом Хассельхоффом в главной роли.

А на роль Звездного Лорда предложили звезду сериала «Светлячок» Натана Филлиона

Единственное, что не предусмотрел автор постера, — кто мог бы снять фильм.

Как вы думаете, кто бы стал режиссером ретро-версии «Мстителей»?

Сестры Вачовски

Результаты голосования

Loading …