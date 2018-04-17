В Волгограде состоится фестиваль начинающих и опытных кинематографистов

Волгоградский государственный институт искусств и культуры проводит кинофестиваль для начинающих и опытных кинематографистов.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в агентстве туризма, работы будут оцениваться по 12 номинациям. Эксперты выберут лучший фильм, лучший сценарий, лучший анимационный фильм, лучший неигровой фильм, а также оценят лучшие женские и мужские роли первого и второго плана, режиссуру, операторскую и звуковую работы. Награды будут присуждаться по категориям «Любитель» и «Профессионал». Произведение, набравшее больше всех голосов, получит приз зрительских симпатий.

Работы принимаются до 7 мая 2018 года. До 25 мая будут названы произведения, принятые на конкурс.

Заявку можно подать на сайте организаторов конкурса, по электронной почте kinoklubalternativa@gmail.com или передать лично по адресу Волгоград, улица Ковровская, дом 4, аудитория 2-17.

Награждение победителей состоится 2-3 июня 2018 года.