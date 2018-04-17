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В Волгограде состоится фестиваль начинающих и опытных кинематографистов
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В Волгограде состоится фестиваль начинающих и опытных кинематографистов 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградский государственный институт искусств и культуры проводит кинофестиваль для начинающих и опытных кинематографистов.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в агентстве туризма, работы будут оцениваться по 12 номинациям. Эксперты выберут лучший фильм, лучший сценарий, лучший анимационный фильм, лучший неигровой фильм, а также оценят лучшие женские и мужские роли первого и второго плана, режиссуру, операторскую и звуковую работы. Награды будут присуждаться по категориям «Любитель» и «Профессионал». Произведение, набравшее больше всех голосов, получит приз зрительских симпатий.
Работы принимаются до 7 мая 2018 года. До 25 мая будут названы произведения, принятые на конкурс.
Заявку можно подать на сайте организаторов конкурса, по электронной почте kinoklubalternativa@gmail.com или передать лично по адресу Волгоград, улица Ковровская, дом 4, аудитория 2-17.
Награждение победителей состоится 2-3 июня 2018 года.
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