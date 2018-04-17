Ещё
Данила Козловский встретился с нижегородцами и признался в любви городу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Данила Козловский встретился с нижегородцами и признался в любви городу 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
Вчера в кинотеатре «Империя грез Небо», на три дня раньше всероссийской премьеры, состоялся показ фильма «Тренер». Свою первую полнометражную картину представил актер, режиссер и продюсер Данила Козловский.
— Я очень люблю Нижний Новгород, это родина моего учителя, родина нескольких членов съемочной группы, которые принимали участие в создании нашего фильма и сегодня они присутствуют в зале, — рассказал актер.
Уже после просмотра фильма, Данила Козловский поделился со зрителями своими впечатлениями от съемок, от своей первой работы в качестве режиссера.
Встреча по словам зрителей затянулась на несколько часов.
Фильм «Тренер» — спортивная драма про футболиста национальной сборной Юрия Столешникова, который в ответственный момент не забивает пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этим клубом ему предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя. Картина выходит в прокат 19 апреля.
Нижегородцы поделились впечатлениями от встречи с любимым актером в соцсети.
Данила оставил автограф на мяче для своего юного поклонника и любителя футбола.
Нижегородцы тепло встретили актера, всем хотелось сделать селфи с кумиром, получить автограф или просто поблагодарить за работы.
Теплые отклики от горожан получил и фильм Данилы.
nn.ru: последние новости
К нижегородскому режиссеру Евгению Кудельникову нагрянули за долгом судебные приставы На Автозаводе закрывают детскую площадку, подаренную Натальей Водяновой Герман Стерлигов уступил место на площади Минина музею бумаги
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало со звездами «Аншлага»19
Что стало с популярными группами и певцами 90-х23
Секс по-настоящему в кино
Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя8
Тест: угадайте актеров русского происхождения
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение