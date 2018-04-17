Данила Козловский встретился с нижегородцами и признался в любви городу

Вчера в кинотеатре «Империя грез Небо», на три дня раньше всероссийской премьеры, состоялся показ фильма «Тренер». Свою первую полнометражную картину представил актер, режиссер и продюсер Данила Козловский

— Я очень люблю Нижний Новгород, это родина моего учителя, родина нескольких членов съемочной группы, которые принимали участие в создании нашего фильма и сегодня они присутствуют в зале, — рассказал актер.

Уже после просмотра фильма, Данила Козловский поделился со зрителями своими впечатлениями от съемок, от своей первой работы в качестве режиссера.

Встреча по словам зрителей затянулась на несколько часов.

Фильм «Тренер» — спортивная драма про футболиста национальной сборной Юрия Столешникова , который в ответственный момент не забивает пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этим клубом ему предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя. Картина выходит в прокат 19 апреля.

Нижегородцы поделились впечатлениями от встречи с любимым актером в соцсети.

Данила оставил автограф на мяче для своего юного поклонника и любителя футбола.

Нижегородцы тепло встретили актера, всем хотелось сделать селфи с кумиром, получить автограф или просто поблагодарить за работы.

Теплые отклики от горожан получил и фильм Данилы.