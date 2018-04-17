Мартин Фриман считает, что сериал «Шерлок» пора закрыть

Мартин Фриман после съемок в четвертом сезоне «Шерлока» уже давно успел переключиться на новые проекты, но журналисты, конечно, чуть ли не в каждом интервью спрашивают несчастного Фримана про детективный сериал — и логично, что актеру это стремительно надоедает. Не так давно Фриман честно признался, что съемки в «Шерлоке» перестали приносить ему удовольствие, а в очередном интервью и вовсе сказал, что, на его взгляд, продолжение сериала вообще снимать не стоит.

Официально «Шерлок» не закрыт, а просто «ушел на бессрочный перерыв», пока команда, которая работает над сериалом, не выделит время для пятого сезона. Однако Мартин Фриман в интервью изданию Heart отметил, что, быть может, снимать этот пятый сезон и вовсе не стоит.

«Мне всегда казалось, что заниматься чем-то нужно только до тех пор, пока все вовлеченные в проект хотят этим заниматься — иными словами, пока группа хочет оставаться вместе, вы остаетесь вместе. Так что… не знаю, я — всего лишь один участник группы. Но, чтобы снова собрать всех нас вместе, потребуется очень много, это правда. А я верю в краткость и экономию. Что хорошо для Beatles — хорошо для меня. Семь лет позаписывать вместе хиты — и распрощаться».

Мартин Фриман не зря сравнивает команду «Шерлока» с Beatles — ведь знаменитая «ливерпульская четверка» и правда проработала вместе всего 7 лет, с 1963 по 1970, но, возможно, именно благодаря тому, что группа не стала «затягивать» совместное творчество, она считается культовой до сих пор. И «Шерлок», начавшийся в 2010 году, тоже отсчитал 7 лет в эфире. Более того: за свои 7 лет Beatles выпустили 13 альбомов, а «Шерлок» за те же 7 лет — 13 эпизодов. попкорнnews