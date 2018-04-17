Киношкола «Индустрия» запускает курс «Маркетинг в кино»

Всегда мечтали узнать, как устроен современный кинопрокат в России и мире? Существует ли секрет успешного продвижения фильмов? Курс «Маркетинг в кино» киношколы «Индустрия» найдет все ответы на ваши вопросы.

Во время занятий куратор направления Елена Бродская, вице-президент по маркетингу Disney в России и СНГ, расскажет о всех этапах продвижения кино — от создания первых информационных поводов на стадии препродакшна до трансформирования успешной картины в кинофраншизу.

Вы научитесь понимать разницу маркетинговых стратегий в зависимости от их целевой аудитории, бюджета и задач. Теоретические блоки будут закреплены разбором реальных кейсов как уже вышедших успешных проектов, так и только готовящихся к релизу.

Сомневаетесь? Решайтесь скорее, старт курса — 21 апреля.

Подробнее о программе и киношколе «Индустрия».

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