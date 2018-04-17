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Российские программы ММКФ откроет фильм режиссера С. Андреасяна «Непрощенный»
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Российские программы ММКФ откроет фильм режиссера С. Андреасяна «Непрощенный» 

Агентство «Москва» 17 апреля 2018
Фото: «Это Кавказ»
Фильм режиссера Сарика Андреасяна «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым в главной роли откроет российские программы на 40-м Международном московском кинофестивале (ММКФ). Об этом журналистам сообщила художественный руководитель российских программ ММКФ Ирина Павлова.
«Фильм-открытие наших российских программ, это не просто фильм, требующий внимания зрителя, это еще и абсолютная мировая премьера — я имею в виду фильм режиссера С. Андреасяна «Непрощенный», — заявила И. Павлова.
В свою очередь в пресс-центре российских программ ММКФ добавили, что на фестивале также покажут фильмы «Движение вверх», «Лед» и «Селфи».
«В большом зале будут показаны лучшие новые художественные фильмы российских режиссеров, среди них — «Селфи» Николая Хомерики, «Движение вверх» Антона Мегердичева, «Лед» Олега Трофимова», — отметили в пресс-центре.
С 20 по 25 апреля 2018 г. в рамках 40-го ММКФ в Центральном доме кинематографистов пройдет информационный показ лучших отечественных фильмов — «Российские программы 40-го ММКФ».
Московский международный кинофестиваль является одним из старейших в мире, в 2018 г. он пройдет в столице с 19 по 26 апреля.
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