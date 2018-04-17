Российские программы ММКФ откроет фильм режиссера С. Андреасяна «Непрощенный»

Фильм режиссера Сарика Андреасяна «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым в главной роли откроет российские программы на 40-м Международном московском кинофестивале (ММКФ). Об этом журналистам сообщила художественный руководитель российских программ ММКФ Ирина Павлова.

«Фильм-открытие наших российских программ, это не просто фильм, требующий внимания зрителя, это еще и абсолютная мировая премьера — я имею в виду фильм режиссера С. Андреасяна «Непрощенный», — заявила И. Павлова.

В свою очередь в пресс-центре российских программ ММКФ добавили, что на фестивале также покажут фильмы «Движение вверх», «Лед» и «Селфи».

С 20 по 25 апреля 2018 г. в рамках 40-го ММКФ в Центральном доме кинематографистов пройдет информационный показ лучших отечественных фильмов — «Российские программы 40-го ММКФ».

Московский международный кинофестиваль является одним из старейших в мире, в 2018 г. он пройдет в столице с 19 по 26 апреля.