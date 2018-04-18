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Вышел трейлер фильма «Непрощенный» с Нагиевым
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Вышел трейлер фильма «Непрощенный» с Нагиевым 

Собака 43 минуты назад
Опубликован первый трейлер фильма «Непрощенный» режиссера Сарика Андреасяна с Дмитрием Нагиевым в главной роли.
Картина основана на реальных событиях: в ней рассказывается история архитектора Виталия Калоева. Он потерял жену и двоих детей в авиакатастрофе и решил отомстить диспетчеру, которого считал виновником происшествия.
Ранее Дмитрий Нагиев признавался, что работа над фильмом была для него сложной: «Мы закончили страшные съёмки, о страшном времени. Когда-нибудь я расскажу, что мы пережили во время съёмок. Но не сейчас. Сейчас пустой внутри»
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