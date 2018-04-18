Вышел трейлер фильма «Непрощенный» с Нагиевым

Опубликован первый трейлер фильма «Непрощенный» режиссера Сарика Андреасяна с Дмитрием Нагиевым в главной роли.

Картина основана на реальных событиях: в ней рассказывается история архитектора Виталия Калоева . Он потерял жену и двоих детей в авиакатастрофе и решил отомстить диспетчеру, которого считал виновником происшествия.

Ранее Дмитрий Нагиев признавался, что работа над фильмом была для него сложной: «Мы закончили страшные съёмки, о страшном времени. Когда-нибудь я расскажу, что мы пережили во время съёмок. Но не сейчас. Сейчас пустой внутри»

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