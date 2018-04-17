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Картина Д. Козловского «Тренер» станет фильмом-закрытием российских программ 40-го ММКФ
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Картина Д. Козловского «Тренер» станет фильмом-закрытием российских программ 40-го ММКФ 

Агентство «Москва» 1 час назад
Картина актера и режиссера Данилы Козловского «Тренер» станет фильмом-закрытием российских программ 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Об этом сообщила журналистам художественный руководитель российских программ ММКФ Ирина Павлова.
«Фильм-закрытие российских программ — картина Данилы Козловского «Тренер». Если мы открываем программы картиной опытного режиссера (фильмом «Непрощенный» Сарика Андреасяна — прим. Агентства «Москва»), то завершаем дебютной картиной молодого режиссера, хотя и достаточно известного в качестве актера», — сообщила И. Павлова.
С 20 по 25 апреля 2018 г. в рамках 40-го ММКФ в Центральном доме кинематографистов пройдет информационный показ лучших отечественных фильмов — «Российские программы 40-го ММКФ».
Московский международный кинофестиваль является одним из старейших в мире, в этом году он пройдет в столице с 19 по 26 апреля.
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