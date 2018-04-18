В медиацентре на Братиславской обсудят вопросы воспитания малышей

В четверг, 19 апреля, в медиацентре на Братиславской соберутся представительницы организации «Мамы из Марьино», которые поделятся секретами воспитания маленьких детей.

— Приходить на встречу можно с малышами. Возрастная категория 0+, — отметили устроители встречи.

Женщины пообщаются в уютной домашней обстановке, поделятся секретами воспитания малышей, а дети в это время найдут себе партнеров по играм.

Мамы соберутся в 11.00 по адресу: улица Перерва, дом 56/2, станция метро «Братиславская». Уточнить информацию можно по телефону: 8 (495) 345-21-01. (то)