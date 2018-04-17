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В Москве простились с Андреем Невраевым, сыгравшим в десятках популярных сериалов
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В Москве простились с Андреем Невраевым, сыгравшим в десятках популярных сериалов 

Вести.Ru 2 часа назад
В Николо-Архангельском крематории в Москве 17 апреля простились с актером Андреем Невраевым. Он ушел из жизни 14 апреля в возрасте 69 лет, сообщает сайт телеканала «Россия 1».
Актер известен телезрителям по ролям в таких известных сериалах, как «Каменская», «Марш Турецкого», «Бедная Саша», «Простые истины», «Штрафбат», «Гибель империи», «София» и других кинолентах.
Андрей Невраев родился и вырос в Екатеринбурге 21 декабря 1949 года. В 1970 году получил диплом об актерском образовании.
Будучи студентом, юноша играл в спектаклях Свердловского театра юного зрителя. Позже работал в труппах ведущих театров Омска и Новосибирска.
В Москву Андрей Невраев перебрался в самый разгар перестройки. Талантливому актеру удалось поступить на службу в один из лучших театров Москвы — Театр имени Ермоловой. Позже артист перешел в труппу нового театра Армена Джигарханяна.
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