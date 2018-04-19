Ведро слёз: обзор аниме «Укрась прощальное утро цветами обещания»

Трогательная история от мастера драмы и дизайнера NieR: Automata.

В начале апреля мы уже рассказывали о спорной российской премьере аниме «Девушки и танки», которое в итоге провалилась, собрав всего два миллиона рублей. 19 апреля в широкий российский прокат выходит ещё одно полнометражное аниме — «Укрась прощальное утро цветами обещания». Это дебютная режиссёрская работа известной сценаристки Мари Окада и игрового дизайнера Акихико Ёсида.

У этой картины есть все шансы на успех в России. Она рассчитана на массового зрителя, к тому же у неё увеличенное количество сеансов, по сравнению с «Девушки и танками». Важен и тот факт, что фильм выходит в российский прокат всего через два месяца после премьеры в Японии.

До «Прощального утра» Мари Окада больше 20 лет писала сценарии к аниме-сериалам и полнометражным фильмам. Больше всего она прославилась работой над сериалами Toradora! («Тигр и дракон»), True Tears («Настоящие слезы»), Hanasaku Iroha («Азбука цветов»), AnoHana («Дивный цветок»), Nagi no Asukara («Безоблачное завтра») и фильмом Kokoro ga Sakebitagatterunda («Сердце хочет кричать»).

Загвоздка в том, что зрители, знакомые с её сценариями, давно разделились на два враждующих лагеря. Одни в пух и прах разносят сюжеты Окады, другие — называют их шедеврами. Поэтому «Прощальное утро» больше всего понравится именно неискушённому зрителю. Остальные же непременно начнут сравнивать картину с прошлыми работами Окады. Счастье в неведении.

Мастер романтической драмы Макото Синкай («5 сантиметров в секунду», «Твоё имя») был восхищён дебютным фильмом режиссёра.

Как сценарист Мари Окада привносит новое в аниме. Как режиссёр она смогла добиться такого уровня качества, которому я могу только позавидовать. Она вложила в фильм свою душу.

Окаду часто критикуют за перебор с надрывной драмой. Разлученные семьи и возлюбленные, тяжёлые психологические травмы, погибшие друзья и родственники — узнаваемые элементы её сюжетов. Всё это сопровождается конфликтами между персонажами и стремлением к счастливой жизни сквозь череду долгий страданий.

Над дизайном героев «Прощального утра» трудился ветеран игровой индустрии Акихико Ёсида. В прошлом он работал над визуальным дизайном Final Fantasy Tactics, Vagrant Story, Final Fantasy XII, Bravely Default и многих других знаменитых JRPG от Square Enix.

Он также придумал облик андроида 2B для недавней NieR: Automata. Его характерный дизайн персонажей угадывается с первых минут фильма. Для художника это первый крупный опыт в аниме-индустрии.

События фильма разворачиваются в неназванном фэнтезийном мире. За многие века люди истребили всех сказочных существ, остались лишь драконы, захваченные в рабство местным королевством. По соседству с ним находятся земли Йольфов или Племени Расставаний — древнейшего рода белокурых бессмертных людей, которые веками ведут тихий и размеренный образ жизни. Женщины племени целыми днями ткут большие полотна из ткани, куда записывают всю историю йольфов.

В начале фильма солдаты королевства нападают на город йольфов и устраивают резню. Несколько уцелевших девушек забирают в рабство для жадного короля, который давно жаждет заполучить секрет бессмертия.

Во время нападения чудом выживает девушка Макия. Она скрывается в лесу и вскоре набредает на разорённый разбойниками лагерь. В нём она встречает беспомощного и потерявшего родителей мальчика Эриала. Макия решает во чтобы не стало позаботиться о нём, и стать для него хорошей матерью. Проблема лишь в том, что Макия бессмертна, а Эриал — обычный человек.

«Прощальное утро» — драматическая история о материнстве, любви и вечности. Здесь не нужно искать прописанный сеттинг, так как в работах Окады основное внимание уделено чувствам и эмоциям персонажей. Это очень красивая, жизненная и в тоже время — простая история.

В какой-то мере это ещё и роад-муви. Макия и Эриал годами скитаются по различным городам в поисках жилья и пропитания. Безметяжные деревушки сменяются портовыми городками и величественными индустриальными центрами королевства.

Опасения по поводу качества картинки, к счастью, не подтвердились —компьютерную анимацию авторы использовали по минимуму, детализация персонажей выполнена на достойном уровне, а большую часть крупных планов и пейзажных кадров хочется поставить на рабочий стол. Студия P. A Works в основном занимается аниме сериалами для телевидения, но с «Прощальным утром» она решила пойти на смелый эксперимент.

Первая половина фильма практически идеальна, а вот уже с середины замечаешь маленькие недостатки. Например, персонажей очень много, что не идёт на пользу и без того насыщенному повествованию. Ощущается какая-то скомканность, характеры многих второстепенных героев можно описать буквально двумя предложениями. Например, Йольфа-полукровку будто бы специально создали исключительно для спасения героини из безвыходных ситуаций.

Мудрая старейшина йольфов появилась в начале картины, удостоилась упоминания в середине и отметилась в одной сцене под конец. Потенциально интересному персонажу уделили ничтожно мало времени, хотя в трейлерах её показывали часто

С другой стороны, события развиваются на протяжение почти 20 лет — такое сложно уместить в двухчасовый фильм. Так что такие сценарные упущения вполне оправданы.

А вот что нельзя оправдать, так это заметный перебор с драмой и слезами. В «Прощальном утре» словно по расписанию обязательно плачут и страдают каждые 10 минут. Сначала поплакала Макия, потом Эриал, потом какой-нибудь второстепенный герой. Ближе к концовке кто-то от такого подхода «перегорит» и перестанет вообще воспринимать очередную драматическую сцену.

Такое ощущение, будто у Окады все надёжные приёмы разложены по ящичкам. Она выдвинул один, взяла из него несколько беспроигрышных шаблонов, и в итоге продолжительность фильма увеличилась на дополнительные пять минут.

Хороший пример — собака в семье фермерши Мидо. Она фоновый персонаж, который не влияет на развитие сюжета и почти незаметна для зрителя. Сцена её похорон выглядит несколько вымученной, будто её намеренно создали для увеличения градуса трагизма. Фильм ничего бы не потерял не только без этой сцены, но и без собаки вовсе. Животное, конечно же, очень жалко, но этот небольшой кусочек просто не работает. Он создан для растягивания хронометража и вышибания слезы из зрителя.

И таких лишних сцен наберётся на 15 минут. За похожее критиковали не только Окаду, но и великого режиссёра Осаму Тэдзуку, который намеренно вводил в сюжет персонажей только для того, чтобы потом убить. Своё решение он обосновывал очень ёмко: «Так трагичнее».

В целом, подобный грубый подход отлично работает в фильме Окады. Из зрителя разными способами вышибают слезу — это было заметно по постоянным всхлипываниям в зале на премьером показе. Чувствительным зрителям фильм точно придётся по душе.

Теперь вдвойне интересно наблюдать за развитием Окады как постановщика. В том числе из-за того, что в аниме-индустрии всё ещё мало заметных женщин-режиссёров. В Японии ей уже пророчат большое будущее.

«Прощальное утро» — образцовая сказочная драма, пускай и с незначительными перегибами в повествование. На фильм определённо стоит сходить давним фанатам сценаристки и дизайнера Акихико Ёсиды. Не могли сдержать слёзы от истории Менмы в AnoHana? Будете рыдать и здесь. Ценители творчества художника увидят в дизайне персонажей любимые образы из Final Fantasy XII, Vagrant Story и Bravely Default. Обычному зрителю «Прощальное утро» точно понравится, если до этого понравилось «Твоё имя» Макото Синкая.

Напоследок о дубляже: он получился спорным, но лучше, чем у «Девушек и танков». В спокойных сценах и беседах персонажи изредка звучат монотонно, почти что умирающими голосами. Лучше всего актёрам дубляжа удалось передать надрывную драму и эмоции героев. Впрочем, для любителей субтитров есть соответствующие сеансы с оригинальной озвучкой.

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