Авторы фильма о 100-летии Башкирии ищут раритеты начала века

Съемки полнометражного художественного фильма «Первая Республика», посвященного к 100-летию республики стартуют 24 мая в Уфе, сообщил режиссер-постановщик фильма Булат Юсупов

Это совместный проект кинокомпании «Живая лента» и киностудии «Башкортостан». В основе фильма — реальная история создания и становления Башкирии, переданная через судьбы выдающихся общественно-политических деятелей, учёных, литераторов, музыкантов. Фильм охватывает исторический период 1920-1956 годов. Своей главной задачей авторы видят достоверное и доступное отражение созидательного периода нашей истории. Авторы сценария — актриса Тансулпан Бабичева и научный консультант Гульсясяк Саламатова. По словам Тансулпан Бабичевой, на 90% в картине будет отражена реальность и лишь 10% — художественный вымысел.

«Для меня очень важна эпоха основания нашей республики — по этому трафарету создавался федерализм. Мне всегда интересны личности, за которыми следуют большие дела, которые повлияли на развитие республики. Я, как исследователь, пытаюсь изучить этих людей, понять их внутреннюю мотивацию. Надеюсь, картина будет полезна сегодняшнему поколению — мы должны этих людей помнить и у них учиться», — говорит Булат Юсупов.

«За время работы в архивах Уфы, Казани, Оренбурга мы сделали немало открытий. Так, узнали, что у башкирского народа было свое «кровавое воскресенье» — 10 июля 1938 года, когда было расстреляно 44 человека. Эта дата в фильме объединяет всех, мы не могли не коснуться темы сталинских репрессий», — отметила Гульсясяк Саламатова.

Вместе с тем, подчеркнула она, «хайпиться» на теме репрессий создатели не намерены. А чтобы достичь полной аутентичности и избежать неточностей, авторы привлекли в консультанты потомков героев картины, которые делятся воспоминаниями и документальными материалами.

Основные события фильма будут показаны через судьбу Касима Азнабаева — одного из первых главредов газеты «Башкортостан», впоследствии репрессированного.

Господдержка на создание картины составляет 9 млн рублей. Но, как подчеркнул продюсер фильма Леонид Филинов, создатели не откажутся от любой помощи, в том числе финансовой, и будут признательны всем, кто поможет со сбором реквизита для съемок — вещей той эпохи: одежды, предметов быта, мебели и др.

Также Леонид Филинов сообщил, что на сайте фильма запланированы онлайн-трансляции со съемочной площадки.

Героями «Первой Республики» станут известные деятели литературы и культуры, в том числе писатели Даут Юлтый, Габдулла Амантай, Хадия Давлетшина, основатель башкирского национального театра Валиулла Муртазин-Иманский, композитор Газиз Альмухаметов, актриса Зайтуна Бикбулатова и др. Пока идет кастинг актеров на главные роли. Фильм будет сниматься в Уфе, Стерлитамаке и в сельских района республики.