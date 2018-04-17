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В Башкирии начали съемки полнометражного исторического фильма
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В Башкирии начали съемки полнометражного исторического фильма 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
К вековому юбилею республики в свет выйдет кинолента, основанная на реальных исторических событиях. Созданием фильма «Первая Республика» займется киностудия «Башкортостан». Съемочный процесс начнется 24 мая.
— Для ленты правительство республики выделило дополнительные финансы, — рассказал продюсер фильма Азамат Хужахметов. — Сейчас готовится павильон, работают художники, делают чертежи для павильонных декораций. Думаю, что это будет достойный вклад к 100-летию республики. Мы надеемся на хороший прокат не только по республике, но и по России.
Фильм основан на реальных событиях, связанных с историей республики в период 1920–1950 годов. Главным героем станет один из первых редакторов газеты «Башкортостан» Касим Азнабаев, который был репрессирован. Его сыграет актер и каскадер Роберт Еликбаев.
— Для меня очень важна эпоха основания нашей республики, по этому трафарету создавался федерализм. Мне всегда интересны личности, за которыми следуют большие дела, которые повлияли на развитие республики, — сказал режиссер ленты Булат Юсупов.
В ходе съемок создатели картины будут вести онлайн-трансляции. За процессом можно будет следить на официальном сайте кинокартины.
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