В Башкирии начали съемки полнометражного исторического фильма

К вековому юбилею республики в свет выйдет кинолента, основанная на реальных исторических событиях. Созданием фильма «Первая Республика» займется киностудия «Башкортостан». Съемочный процесс начнется 24 мая.

— Для ленты правительство республики выделило дополнительные финансы, — рассказал продюсер фильма Азамат Хужахметов. — Сейчас готовится павильон, работают художники, делают чертежи для павильонных декораций. Думаю, что это будет достойный вклад к 100-летию республики. Мы надеемся на хороший прокат не только по республике, но и по России.

Фильм основан на реальных событиях, связанных с историей республики в период 1920–1950 годов. Главным героем станет один из первых редакторов газеты «Башкортостан» Касим Азнабаев, который был репрессирован. Его сыграет актер и каскадер Роберт Еликбаев.

— Для меня очень важна эпоха основания нашей республики, по этому трафарету создавался федерализм. Мне всегда интересны личности, за которыми следуют большие дела, которые повлияли на развитие республики, — сказал режиссер ленты Булат Юсупов

В ходе съемок создатели картины будут вести онлайн-трансляции. За процессом можно будет следить на официальном сайте кинокартины.