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Дензел Вашингтон повторил монолог из «Тренировочного дня» для Шакила О'Нила
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Дензел Вашингтон повторил монолог из «Тренировочного дня» для Шакила О'Нила 

SPORT24.ru 1 час назад
Легендарный баскетболист Шакил О'Нил, который сейчас работает телеведущим, попросил актера Дензела Вашингтона повторить его знаменитый монолог из фильма «Тренировочный день». Это произошло во время программы Inside the NBA, в которой О'Нил выступает одним из ведущих, а Вашингтон был гостем.
Фильм «Тренировочный день» вышел в 2001 году. Вашингтон в нем исполнил роль коррумпированного полицейского. Его речь была произнесена в конце фильма, когда персонаж актера пытался запугать окруживших его людей.
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