Дензел Вашингтон повторил монолог из «Тренировочного дня» для Шакила О'Нила

Легендарный баскетболист Шакил О'Нил , который сейчас работает телеведущим, попросил актера Дензела Вашингтона повторить его знаменитый монолог из фильма «Тренировочный день». Это произошло во время программы Inside the NBA, в которой О'Нил выступает одним из ведущих, а Вашингтон был гостем.

Фильм «Тренировочный день» вышел в 2001 году. Вашингтон в нем исполнил роль коррумпированного полицейского. Его речь была произнесена в конце фильма, когда персонаж актера пытался запугать окруживших его людей.