Джон Ридли экранизирует собственный супергеройский комикс «По-американски»

Режиссер Джон Ридли, известный по картине «12 лет рабства», решил перенести на экран собственный комикс «По-американски». Ридли сам адаптирует сценарий и станет постановщиком проекта. Спродюсирует ленту Джейсон Блум.

«По-американски» представляет собой серию из восьми выпусков. Действие происходит в 1960-ые годы в альтернативном мире. В ходе генетических экспериментов американское правительство научилось создавать собственных супергероев. Они призваны сражаться с различными несуществующими врагами, в то время как правительство отвлекает внимание граждан от реальных проблем. Однажды постановка вскрывается и население начинает бунтовать.

Картина Ридли будет основана на продолжении оригинального комикса. Супергерои начинают жить спокойной жизнью, но один из них — Фишер –будет помогать жителям города.