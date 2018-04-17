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Джон Ридли экранизирует собственный супергеройский комикс «По-американски»
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Джон Ридли экранизирует собственный супергеройский комикс «По-американски» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Режиссер Джон Ридли, известный по картине «12 лет рабства», решил перенести на экран собственный комикс «По-американски». Ридли сам адаптирует сценарий и станет постановщиком проекта. Спродюсирует ленту Джейсон Блум.
«По-американски» представляет собой серию из восьми выпусков. Действие происходит в 1960-ые годы в альтернативном мире. В ходе генетических экспериментов американское правительство научилось создавать собственных супергероев. Они призваны сражаться с различными несуществующими врагами, в то время как правительство отвлекает внимание граждан от реальных проблем. Однажды постановка вскрывается и население начинает бунтовать.
Картина Ридли будет основана на продолжении оригинального комикса. Супергерои начинают жить спокойной жизнью, но один из них — Фишер –будет помогать жителям города.
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