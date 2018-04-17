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Каннский фестиваль может простить Ларса фон Триера
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Каннский фестиваль может простить Ларса фон Триера 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Axel Schmidt/AP
Датскому режиссеру Ларсу вон Триеру могут наконец простить неудачную шутку на Каннском кинофестивале 2011 года, сообщает портал ScreenDaily.
Семь лет назад во время пресс-конференции на Каннском кинофестивале Ларс фон Триер неудачно пошутил о том, что симпатизирует Адольфу Гитлеру и сам якобы является нацистом. Несмотря на извинения, неуклюже пошутившего режиссера объявили персоной нон грата на всемирно известном киносмотре.
Однако теперь оргкомитет фестиваля может сменить гнев на милость. В новом интервью гендиректор смотра Тьерри Фремо рассказал, что зрителей ждут «свежие добавления в лайнап». Как утверждают осведомленные источники, одним из этих «добавлений», скорее всего, будет фильм Триера «Дом, который построил Джек», который отборочная комиссия посмотрела на прошлой неделе.
До запрета на участие в Каннском фестивале Триер девять раз становился его номинантом, взял «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Танцующая в темноте» в 2000 году и приз жюри за «Рассекая волны» в 1998 году.
Ранее сообщалось, что российский режиссер Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля.
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