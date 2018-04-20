Фильм Тодоровского «Городской романс» бесплатно покажут на ВДНХ

Бесплатный показ кинокартины режиссера Петра Тодоровского «Городской романс» состоится в павильоне «Книги» на ВДНХ в предстоящие выходные. Об этом говорится в анонсе на сайте Главной выставки страны.

— Фильм повествует о любви между молодым врачом Евгением и студенткой педагогического училища Машей. Внезапная влюбленность, как кромка льда, крошится под самым легким давлением жизни — ведь понятие людей разного круга еще никто не отменял, — отмечают организаторы.

Показ пройдет в воскресенье, 22 апреля, в 18.30. Предварительно нужно пройти регистрацию https://fgbuk-gmvts-rosizo.timepad.ru/event/696549/. Вход бесплатный, возрастное ограничение 12+. (иб)