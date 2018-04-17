Жить в роли: 5 самых ярких перевоплощений Эдриана Броуди

В историю кино Эдриан Броуди вошел как самый молодой обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль — заветную статуэтку он получил в 2003 году, когда ему было 29 лет, за работу в «Пианисте» Романа Полански. Броуди не раз утверждал, что никогда не снимается ради денег — для него на первом месте творчество, и он берется лишь за те проекты, которые ему интересны.

Среди коллег Броуди славится мастерством вживаться в роль и крайне серьезным отношением к работе, а за умение перевоплощаться его часто называют хамелеоном. Пять разноплановых образов Броуди (кроме «Пианиста» и «Отеля Гранд Будапешт»!) — в специальной подборке от онлайн-кинотеатра Okko.

«Учитель на замену»

Учитель на замену

Генри Барт (Броуди) преподает английский язык и литературу. Он «учитель на замену», то есть тот, кто подменяет постоянных педагогов. На этот раз ему предстоит работать в неблагополучном районе. Но именно здесь, в атмосфере злобы и равнодушия, ему предстоит увидеть и узнать то, что изменит и его самого, и людей вокруг. Пронзительная драма от режиссера «Американской истории Х». Также в ролях Люси Лью («Убить Билла», «Ангелы Чарли»), Кристина Хендрикс («Безумцы»).

«Таинственный лес»

Таинственный лес В окрестностях Ковингтона живут мифические существа, с которыми жители заключили соглашение: пока люди не забредают в леса, эти существа не трогают деревню. Соблюдать правила очень важно: носить желтое (он отпугивает существ), ничего красного (он их привлекает), ни при каких условиях не пересекать границу. Но когда один из жителей окажется при смерти и потребуются лекарства, нарушить правила все же придется. Что станут делать те, чей покой потревожили?..

«Манолете»

Манолете

Манолете (Броуди) — знаменитый испанский тореадор, славившийся своим мастерством и много лет продержавшийся на вершине успеха. Его отношения с актрисой Люпе Сино ( Пенелопа Крус ) были полны драматизма и страсти. Историю любви, обжигающей, как солнце Испании, рассказывает фильм, вдохновленный биографией Манолете.

«Кадиллак Рекордс»

Кадиллак Рекордс

Чикагский блюз зародился в 50-х годах благодаря переселенцам с американского Юга, чернокожим исполнителям блюза, ритм-н-блюза, джаза — направлений, из которых и сложился этот особый музыкальный стиль. Фильм, основанный на реальных событиях, повествует о звукозаписывающей компании Леонарда Чесса (Эдриан Броуди), благодаря которой имена Чака Берри, Мадди Уотерса , Литтл Уолтера и других исполнителей стали известны и вошли в историю музыки.

«Отступление»

Отступление

Драматический триллер Майкла Петрони («Воровка книг», «Опасные игры»). Питер Бауэрс (Эдриан Броуди) — психотерапевт. Однажды он понимает, что все его пациенты — это призраки людей, погибших в один и тот же день. Они реальны или плод галлюцинации? Почему Питер видит их? Что случилось двадцать лет назад? Чтобы не сойти с ума, Питеру придется собраться с силами и обратиться к самым страшным своим воспоминаниям.

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