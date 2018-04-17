Мультпарад состоится в Воскресенском

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В библиотеке №258 поселения Воскресенское 21 апреля пройдет мероприятие «Мультпарад».

— Мы подготовили интересную программу для гостей нашего учреждения. В рамках общегородской акции «Библионочь» будет проведен семейный показ мультипликационных фильмов, — рассказала заведующая библиотекой №258 Ольга Дутова. — Мы покажем юным гостям учреждения несколько эпизодов из сериала «Йоко» испанского режиссера Хуанхо Элорди.

Она добавила, что в общегородской акции «Библионочь» планирует принять участие большинство учреждений Троицкого и Новомосковского административных округов.

Мероприятие «Мультпарад» начнется в 18:00.