В Екатеринбурге пройдет фестиваль анимации «А4»

Открытие фестиваля анимации «А4» пройдёт 26 апреля в 18:30 в кинотеатре Колизей.

В программе фестиваля «А4» 11 фильмов молодых режиссеров. Основные темы, к которым обращаются авторы, — взаимоотношения, любовь и привязанность, память и поиск себя. Тонкие метафоры и яркие образы с лёгкостью создаются режиссерами в технике цифровой анимации.

Все фильмы можно условно разделить на две большие группы — яркие и преимущественно черно-белые — цветовое решение в каждом случае работает на усиление авторской мысли. Например, венгерский фильм «Остров-Вулкан», участник официального конкурса Берлинского международного фестиваля, режиссера Анны Каталин Ловрити, переместит зрителя в сказочный тропический лес, вдохновит буйством красок, которое полностью созвучно разыгрывающимся в анимационном фильме страстям.

Помимо авторской анимации в программе «А4» присутствуют и жанровые работы. Фильм «Чужое тело» — почти хоррор, исследующий невозможность человека примириться со своим внешним обликом

На показах фестиваля зрители научатся передавать любовь через цвет, рисовать жизнь после смерти, смогут за две минуты пересказать философию даосизма и найдут вдохновение. И это еще не полный список анимационных приключений, которые приготовили для российских зрителей молодые авторы из Венгрии, Польши, Словакии и Чехии.

Фото: soyuz.ru.