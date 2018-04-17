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В Екатеринбурге пройдет фестиваль анимации «А4»
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В Екатеринбурге пройдет фестиваль анимации «А4» 

Уральский меридиан 23 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
Открытие фестиваля анимации «А4» пройдёт 26 апреля в 18:30 в кинотеатре Колизей.
В программе фестиваля «А4» 11 фильмов молодых режиссеров. Основные темы, к которым обращаются авторы, — взаимоотношения, любовь и привязанность, память и поиск себя. Тонкие метафоры и яркие образы с лёгкостью создаются режиссерами в технике цифровой анимации.
Все фильмы можно условно разделить на две большие группы — яркие и преимущественно черно-белые — цветовое решение в каждом случае работает на усиление авторской мысли. Например, венгерский фильм «Остров-Вулкан», участник официального конкурса Берлинского международного фестиваля, режиссера Анны Каталин Ловрити, переместит зрителя в сказочный тропический лес, вдохновит буйством красок, которое полностью созвучно разыгрывающимся в анимационном фильме страстям.
Помимо авторской анимации в программе «А4» присутствуют и жанровые работы. Фильм «Чужое тело» — почти хоррор, исследующий невозможность человека примириться со своим внешним обликом
На показах фестиваля зрители научатся передавать любовь через цвет, рисовать жизнь после смерти, смогут за две минуты пересказать философию даосизма и найдут вдохновение. И это еще не полный список анимационных приключений, которые приготовили для российских зрителей молодые авторы из Венгрии, Польши, Словакии и Чехии.
Фото: soyuz.ru.
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